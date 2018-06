Fabrizio Corona si racconta: il matrimonio con Silvia e il suo futuro

Fabrizio Corona la verità a Mattino 5: il suo legame speciale con Silvia Provvedi

Fabrizio Corona si racconta a Mattino 5, facendosi intervistare da Federica Panicucci. Ora l’ex re dei paparazzi può finalmente tornare a far parte del mondo della televisione. Non poteva non rilasciare qualche dichiarazione al programma, che ha seguito durante gli anni che è stato in carcere. Ovviamente non potevano mancare le domande su Silvia Provvedi. Finalmente, dopo un breve periodo di crisi, Corona ha ritrovato la serenità a fianco della sua donna. Fabrizio ammette che ora sono molto felici e che tra loro c’è un legame davvero molto forte. Infatti, ricordiamo che Silvia è stata accanto a Corona, quando era chiuso in carcere. L’ex re dei paparazzi racconta che in un mese vedeva la Provvedi ben otto volte. Ed è proprio durante il periodo che ha trascorso in carcere che Fabrizio ha chiesto a Silvia di diventare sua moglie. La gemella, tempo fa, aveva dichiarato a Mattino 5 di non essere ancora pronta a coronare questo sogno insieme a Corona. La Provvedi vorrebbe prima assistere a qualche cambiamento del suo compagno prima di fare questo passo così importante.

Fabrizio Corona pronto a sposare Silvia Provvedi, lei vuole aspettare

“Silvia era il mio contatto con il mondo esterno”, rivela Fabrizio parlando del periodo trascorso in carcere. Quando si parla di matrimonio, Corona dichiara di essere pronto a sposare la Provvedi, ma quest’ultima potrebbe non essere d’accordo. A questo punto, Fabrizio ironizza, sottolineando la sua età: “Ha 24 anni, chi sposerebbe alla sua età un vecchio di 44 anni?”. Ma sicuramente non è questo dettaglio a frenare Silvia. Intanto, Corona ammette che la Provvedi è molto simile a lui. “Lei non è che sia tanto normale. Guarda che Silvia ha un bel caratterino, è una tosta, matta anche lei”. Dunque, tra loro c’è molta complicità e sintonia. Ora, per quanto riguarda il matrimonio, Fabrizio ammette bisogna vedere come andranno i prossimi mesi. Lui conferma di volersi sposare un’altra volta.

Fabrizio Corona e la sua idea sul suo futuro dopo tutti gli errori commessi

Fabrizio parla anche dei momenti di disperazione vissuti in carcere, ammettendo di non aver mai pianto. Ed ecco che arriva una dichiarazione che lascia senza parole la Panicucci: “Penso di morire prima dei 50 anni, in modo assurdo”. Ovviamente si tratta di una frase ironica, poiché Fabrizio rivela di aver vissuto una vita piena e ora è come se avesse 150 anni. Nonostante tutto ciò che ha passato, Corona è convinto che non riuscirà mai a essere una persona tranquilla.