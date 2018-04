Corona, il suo avvocato lo difende: la rissa sfiorata in discoteca? Ecco quello che è successo

In un articolo dedicato a Fabrizio Corona e alle vicende che ultimamente lo hanno coinvolto, il settimanale Oggi chiama in causa l’avvocato dell’ex re dei paparazzi. Nel giornale, infatti, vengono riportate alcune dichiarazioni del legale dell’ex di Belen. Quest’ultimo, nello specifico, ha cercato di chiarire la posizione del suo assistito dopo una presunta discussione avvenuta in discoteca con un ex collaboratore. Fabrizio Corona avrebbe già denunciato in passato questa persona, accusandolo di avergli rubato un orologio (dal valore di 10 mila euro). Tra di loro, dunque, ci sarebbero dei precedenti. L’uomo contro cui Fabrizio si è arrabbiato, però, dopo l’incontro a Milano sarebbe andato in ospedale sostenendo di essere stato aggredito da Corona ma, su questo punto, il legale è irremovibile. Stanco di queste storie, infatti, si limita a precisa che, in tribunale, sono pronti a far venir fuori la loro verità.

Fabrizio Corona dopo il carcere: “Avrebbe bisogno di tranquillità e invece capisce di avere tutti contro”

In merito allo stato d’animo di Corona dopo la sua scarcerazione l’avvocato chiarisce: “Certo, Fabrizio ha sbagliato, deve imparare a controllarsi. Ma non è facile. È in una condizione psicologica particolare, altrimenti non sarebbe in affidamento terapeutico”. Lo stesso, poi, aggiunge anche: “Avrebbe bisogno di tranquillità, di sentire attorno a sè un po’ di umanità e invece capisce di avere tutti contro. Tutti coi fucili puntati in attesa che sgarri e venga sbattuto un’altra volta in galera. Ma non succederà. Fabrizio rispetta le prescrizioni, sta lavorando molto bene e sono tutti molto contenti del percorso che sta facendo”.

Fabrizio Corona: dopo la scarcerazione e i progetti per il futuro

Come rivelato ieri dal settimanale Chi, Fabrizio Corona è pronto a rimettersi in gioco. I suoi progetti per il futuro sono tanti e, una volta che le restrizioni si saranno affievolite, l’ex paparazzo sarebbe pronto a diventare “Imprenditore di se stesso”. Adesso, però, Corona è tranquillo e si dedica alla famiglia. Il suo quarantesimo compleanno, infatti, lo ha trascorso insieme alla fidanzata al figlio. Le immagini dell’evento, pubblicate in esclusiva dal giornale di Alfonso Signorini, lo mostrano tranquillo e sereno. Fabrizio Corona, oggi, sembrerebbe pronto a scrivere un altro capitolo della sua vita.