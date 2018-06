Fabrizio Corona senza freni: altra frecciatina social a Selvaggia Lucarelli

Fabrizio Corona ancora contro Selvaggia Lucarelli: l’ex re dei paparazzi lanci un’altra frecciatina alla blogger

Continua lo scontro social tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli. Su Instagram prima e a Non è l’Arena poi, infatti, l’ex re dei paparazzi in questi giorni ha di nuovo attaccato la blogger che, di contro, non si è certo tirata indietro quando c’è stato da rispondere. Ad onor del vero, però, Corona un modo per risolvere questa diatriba lo aveva trovato. Quest’ultimo, infatti, aveva invitato la Lucarelli ad un faccia a faccia da Giletti per affrontare, in diretta televisiva, tutte le questioni irrisolte tra loro due. Il rifiuto di Selvaggia di prendere parte alla trasmissione, tuttavia, non ha di certo fermato Fabrizio che, a Non è l’Arena, ha detto chiaramente quello che pensava della sua rivela senza peli sulla lingua.

Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli: “È ossessionata da me”

Tutto questo, inevitabilmente, ha riacceso il dibattito tra i due sui social, e l’ultimo ad aver fatto la sua mossa oggi è stato proprio Corona. Sotto l’immagine di Selvaggia Lucarelli (accostata a quella della protagonista di Misery non deve morire) Fabrizio Corona ha scritto su Instagram: “È ossessionata da me. Fermatela, altrimenti finisce come nel film Misery non deve morire”. Una frecciatina chiara e mirata, lanciata sui dall’ex di Belen proprio alla blogger (che lo stesso ha addirittura taggato nella foto). Al momento, però, Selvaggia Lucarelli non ha ancora replicato. Le ultime sue parole contro Corona risalgono infatti a ieri, ai due post pubblicati dalla Lucarelli su Instagram e Facebook (dove diceva la sua sull’intervento di quest’ultimo a Non è l’Arena e sul modo in cui Massimo Giletti aveva gestito tutto).

Fabrizio Corona Vs Selvaggia Lucarelli: è finita qui?

La Lucarelli, però, su Facebook aveva detto anche che avrebbe continuato il suo discorso su Corona con un articolo su Il Fatto Quotidiano. Che l’ultima frecciatina di Fabrizio sia riferita proprio a questo? Di certo, viste le premesse, è possibile che la cosa tra i due sia destinata a protrarsi ancora per un po’.