Fabrizio Corona e Silvia non si sposano: la Provvedi ha risposto di no

Fabrizio Corona riceve un no da Silvia: la Provvedi annuncia di aver risposto di no alla proposta di matrimonio

Fabrizio Corona ha fatto la proposta di matrimonio a Silvia Provvedi, ma quest’ultima non ha accettato. È questa la notizia che la giovane ha scelto di dire ai microfoni di Mattino Cinque. In particolare, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato di aver preso questa decisione per fare aspettare ancora il re dei paparazzi. Una scelta inaspettata, visto che da giorni non si parla d’altro che delle loro future nozze. Diversi sono i giornali che hanno riportato la notizia che presto Fabrizio e Silvia si sposeranno. Eppure pare che il pubblico dovrà ancora attendere prima di vederli raggiungere l’altare. L’attesa dipende proprio dalla Provvedi, la quale afferma con certezza di non avere ancora risposto di sì. La proposta è stata fatta da Corona, ma lei ha deciso di aspettare ancora. Quale sarà il motivo di questa sua decisione? Ebbene non si sa di preciso, ma pare che la Provvedi voglia proprio farsi desiderare. Intanto, Silvia non può fare a meno di parlare delle attuali condizioni mentali di Fabrizio. Quest’ultimo è da poco uscito dal carcere, ma sta ancora soffrendo per i tanti limiti imposti dalla legge.

Silvia Provvedi decide di far aspettare Corona: per ore non ci saranno le nozze

Silvia Provvedi vuole ancora far attendere Corona, il quale le ha già fatto la sua proposta di matrimonio. “Me l’ha chiesto ma io non ho risposto di sì, lo sto facendo aspettare”. Così, la giovane fa sapere ai microfoni di Mattino Cinque. Una notizia inaspettata, visto che ormai si attendeva solo di conoscere la data di queste nozze. Eppure pare che Silvia non sia ancora pronta a dire il suo fatidico sì. Questo non vuole dire che la Provvedi ha deciso di non sposare Corona. Infatti, Silvia precisa che un giorno raggiungerà all’altare Fabrizio. Ma questo sembra non essere ancora il momento giusto. Non solo: la Provvedi non ha mai negato di voler un figlio da Corona.

Fabrizio Corona dopo il carcere continua a soffrire

Nel frattempo, la vita di Fabrizio procede con numerosi ostacoli. Dopo essere uscito dal carcere ha potuto riabbracciare finalmente tutti i suoi cari e amici. Ma le giornate sembrano non passare mai per lui. Infatti, Silvia rivela che Corona è felice di stare a fianco ai suoi amati, ma di non essere pienamente sereno. Infatti, sappiamo molto bene che Fabrizio deve rispettare determinati limiti. Intanto, Corona ha lanciato un nuovo brand di abbigliamento.