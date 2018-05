Fabrizio Corona di nuovo contro la D’Urso: “Studia!”

Barbara D’Urso: il nuovo attacco di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona attacca di nuovo Barbara D’Urso, stavolta in un post pubblicato su Instagram. L’attacco così recita: “Se non avessi la coda di paglia (nei confronti di quasi tutto il mondo dello spettacolo e sai di cosa parlo), non ti saresti giustificata così più e più volte. Ps: hai fatto ore e ore sulla mia persona, sul mio caso e lo hai fatto senza sapere nulla. Studia. Prendi un mano un oggetto che si chiama codice penale. Sai cos’è? Studia! Dimenticavo: il mio nome è Fabrizio Corona, figlio di Vittorio uno dei primi che ti ha dato popolarità da mangiare“.

Fabrizio Corona: le parole di Barbara D’Urso a Domenica Live

Queste le parole di Corona, dopo che nell’ultima puntata di Domenica Live Barbara D’Urso ha così fatto sapere. “Non amo parlare di questa persona, se non per motivi di cronaca. Io non mi devo giustificare di nulla, io volo altissimo. Sono talmente abituata alla cattiveria della gente piccola. Non sono stata in carcere io“. C’è da dire che la D’Urso non ha nominato direttamente Corona, anche se è intervenuta in un momento preciso dell’ospitata di Nina Moric, grossomodo quando su Canale5 l’ex modella ha detto: “Chiedo al padre di non andare in televisione a insultare la madre di suo figlio“.

Il precedente attacco di Corona alla D’Urso

Del resto, soltanto ieri Corona ha attaccato la D’Urso a Verissimo, programma in cui l’ex “re dei paparazzi” ha anche accusato Nina Moric di essersi fatta strumentalizzare al Grande Fratello.