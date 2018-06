Fabrizio Corona nuovo affondo su Giampiero Mughini: il gesto

Fabrizio Corona, nuovo affondo su Giampiero Mughini dopo l’ospitata da Massimo Giletti: altro gesto ‘cult’ dopo la frase “Ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri”

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé e continua anche la sua personale lotta che lo vede impegnato su più fronti: quello giudiziario e quello mediatico. Memorabile (decidete voi se nel bene o nel male) la sua performance della scorsa settimana negli studi di Non è l’Arena. Al programma condotto da Massimo Giletti Corona ha fatto il Corona che tutti si aspettavano: tono fermo, deciso, spiccate doti verbali a snocciolare questioni scottanti, attacchi su più fronti a personaggi del giornalismo (Giampiero Mughini e Selvaggia Lucarelli nel mirino) e l’immancabile aria strafottente. Quella per cui o lo si ama o lo si odia. E in quel frangente l’ex re dei paparazzi ha lanciato anche un paio di frasi destinate a rimanere negli almanacchi televisivi (per fortuna o per sfortuna? Decidete sempre voi) come quella riservata al giornalista catanese.

L’ex re dei paparazzi: l’ultima stilettata al giornalista Giampiero Mughini

“Sei un poveraccio da due soldi, ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri, magari ne vendi uno. Oltre che l’estetica ti insegno anche il giornalismo”, ha attaccato Corona. “Sei un buffone analfabeta”, ha replicato lo scrittore. Di quella diatriba Corona pare non se ne sia scordato. Oggi è tornato ad attaccare, seppur in maniera più morbida e ironica, Giampiero Mughini. Tra le sue Instagram Stories infatti ha postato una foto di Doc (noto personaggio della fortunata saga cinematografica di Ritorno al futuro che ricorda nella fisiognomica proprio Giampiero Mughini) con tanto di ripresa della ‘frase cult’ al seguito: “Ti compro e ti metto in giardino”. Il nuovo affondo è stato servito.

Selvaggia Lucarelli – Corona: altra pista calda

Se con Giampiero Mughini pare che Corona non consideri del tutto chiuso il fronte polemiche, altra pista rovente in tal senso è quella che porta a un’altra giornalista, Selvaggia Lucarelli. La scrittrice infatti è stata aspramente criticata dall’ex re dei paparazzi a Non è l’Arena, rispondendo a tono sui social. Ma le frizioni non sono finite qui: qualche giorno prima dell’ospitata da Giletti Corona si era filmato mentre depositava una denuncia in diretta contro Selvaggia. Infine, dopo la puntata in questione di ‘Non è l’Arena’, sempre Corona ha rincarato la dose sulla blogger, scrivendo che sarebbe ‘ossessionata’ da lui.