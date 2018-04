Fabio Fulco beccato da Chi con una nuova fidanzata: chi è Eliana

Fabio Fulco bacia una nuova fidanzata su Chi: si tratta della modella Eliana

Fabio Fulco ha dimenticato Cristina Chiabotto. Dopo aver sofferto parecchio per la fine della relazione durata ben dodici anni, l’attore napoletano è stato beccato dal settimanale Chi mentre bacia un’altra ragazza. Un’aitante mora che si chiama Eliana, fa la modella e ha venti anni. È la prima volta che Fulco si fa vedere in teneri atteggiamenti con un’altra donna. “Quella con Eliana sembra essere una storia seria, visto che l’attore napoletano passeggia con lei mano nella mano e si lascia andare ad effusioni inequivocabili in mezzo alla strada”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Eliana – pure lei di Napoli – sarà per Fabio la donna giusta, quella con la quale costruire la tanto sognata famiglia? Staremo a vedere…

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto: una storia finita male

Per ora una cosa è certa: Fabio Fulco e Cristina Chiabotto non si sono lasciati in buoni rapporti. È stata l’ex Miss Italia a mollare il fidanzato storico: come spiegato a Verissimo, non provava più amore nei suoi confronti. E per questo non era interessata a costruire una famiglia con l’attore. Un duro colpo da digerire per Fabio, che ha sempre ritenuto Cristina la donna della sua vita. Fulco è prima scappato in Oriente, per un viaggio da solo, e poi si è sfogato nel salotto di Barbara d’Urso.

Cristina Chiabotto non è ancora fidanzata dopo Fabio Fulco

Mentre Fabio Fulco è stato paparazzato con Eliana, Cristina Chiabotto è ancora single. Anche se secondo i recenti la torinese sarebbe corteggiata da un uomo influente e benestante…