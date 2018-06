Eva Longoria è diventata mamma: è nato il primo figlio dell’attrice

Eva Longoria ha partorito: a 43 anni è diventata mamma

Fiocco azzurro per Eva Longoria. L’attrice di origini messicane, famosa in Italia per il ruolo di Gabrielle in Desperate Housewives, è diventata mamma per la prima volta. A 43 anni la Longoria ha dato alla luce il piccolo Santiago Enrique. Il bambino è frutto dell’amore tra Eva e il terzo marito José Antonio Baston, il produttore televisivo sposato nel 2016 in Messico dopo pochi mesi di fidanzamento. In passato l’attrice e produttrice è stata sposata con l’attore Tyler Christopher e con il cestista Tony Parker. Solo con Baston è riuscita ad allargare la famiglia, in un’età nella quale non credeva fosse più possibile. Il marito di Eva Longoria è già padre di tre figli nati da un precedente matrimonio ed Eva è riuscita ad instaurare un ottimo rapporto con i suoi “figliastri”.

È nato il figlio di Eva Longoria: Hola USA svela tutti i dettagli

Ad annunciare la nascita del piccolo Santiago Enrique è stato Hola USA, che ha condiviso anche uno scatto della neo mamma che tiene teneramente in braccio la sua creatura dopo l’estenuante parto. “Siamo grati per questa bellissima benedizione”, è stato il primo commento di Eva Longoria e José Antonio Baston. Al momento la coppia ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni ma godersi questi momenti di pura felicità. Tanti auguri!