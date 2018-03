By

Eva Henger torna a parlare in tv a Striscia la notizia nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5. Ecco le sue dichiarazioni.

Eva Henger parla a Striscia la notizia di lunedì 12 marzo 2018

Valerio Staffelli intervista nuovamente Eva Henger sul canna-gate all’Isola dei famosi.

L’ex naufraga, ai microfoni dell’inviato del tg satirico, dichiara: “La vicenda era chiara fin dall’inizio, anche grazie a voi”.

Staffelli le chiede perché, ultimamente, si è vista meno nei programmi tv a raccontare la sua versione dei fatti e lei risponde: “Non mi invitano, forse è un argomento da non trattare”.

Infine, la Henger conclude dicendo: “Abbiamo scritto a Maurizio Costanzo per essere invitati la stessa sera in cui ci sarà Francesco Monte come ospite, così potremo chiarirci”.

Accadrà davvero?

Eva Henger aveva fatto anche il nome di Filippo Nardi a Striscia la notizia

Il tg satirico aveva mostrato alcune testimonianze secondo cui, oltre a Francesco Monte, avrebbero fumato marijuana all’Isola dei famosi anche Marco Ferri, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta. Recentemente si è aggiunto un altro nome, quello di Filippo Nardi, fatto da Eva Henger.

Sarà davvero così? Per ora non ci sono prove evidenti o filmati che confermino queste accuse.

Magnolia ha fatto sapere di aver “esaminato il materiale video e ha sentito il personale presente in Honduras e non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e, a maggior ragione, che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza, che, per inciso, è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco”.

Francesco Monte torna in tv al Maurizio Costanzo Show, ecco quando andrà in onda l’ospitata

Francesco Monte sarà tra gli ospiti della prima puntata del nuovo ciclo primaverile del Maurizio Costanzo Show. Inizialmente la messa in onda era prevista per giovedì 8 marzo ma la partenza è slittata ancora e, probabilmente, solo il 22 in seconda serata l’ex tronista dirà a Maurizio Costanzo la sua versione dei fatti su quanto accaduto nel reality show di Canale 5, sul ritiro dal gioco e sulle dichiarazioni di Eva Henger.

Accanto a lui ci sarà il padre Angelo.