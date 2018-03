Eva Henger: “Nessuna pace con Monte, non mi ha ancora chiesto scusa”

By

Striscia la notizia: Eva Henger e Francesco Monte non hanno fatto pace

Nessuna pace tra Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show. Interpellata da Striscia la notizia, l’ex moglie di Riccardo Schicchi ha puntualizzato che si è solo prestata a fare un selfie con il tarantino dopo la richiesta del duo comico Pio e Amedo. Eva ci ha però tenuto a ribadire che se l’ex tronista di Uomini e Donne le avesse chiesto scusa si sarebbe riappacificata volentieri con il ragazzo. Insomma, come già ribadito più di un volta, Eva è intenzionata a deporre l’ascia da guerra ad una sola condizione, ovvero quella di ricevere delle scuse dall’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ma così non è stato e i due continuano ad essere rivali.

Maurizio Costanzo non ha voluto parlare del canna-gate

“Mi avrebbe fatto molto piacere se Francesco mi avesse chiesto scusa ma purtroppo non lo ha fatto” ha spiegato la Henger all’inviato Valerio Staffelli. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha anche confidato che Maurizio Costanzo ha preferito non parlare del canna-gate durante la prima puntata della nuova edizione del suo talk show. “Costanzo non ha voluto parlare del canna-gate, ha detto che se ne era parlato già troppo altrove” ha fatto sapere Eva Henger a Striscia la notizia.

E infatti nella puntata del Maurizio Costanzo Show si è parlato di altro, più precisamente dei lutti che segnano la vita di una persona. Come quello di Schicchi per Eva e quello della madre per Francesco Monte. A proposito della foto a fine registrazione, la Henger ha chiarito: “Alla fine della trasmissione i due comici ci hanno chiesto un selfie. C’è stato un attimo di titubanza ma alla fine l’abbiamo fatto, siamo persone civili”.

Eva Henger conferma la versione del marito Massimiliano

Dunque, la Henger ha confermato la versione già data dal marito, il produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, che per primo aveva chiarito sui social network che non c’era stata nessuna tregua con Francesco Monte.