Eva Henger: “Non vado in TV perché parlo di Francesco Monte”

Eva Henger dopo il canna-gate: “Non vado in TV perchè parlo di Francesco Monte”

Dopo il discussissimo caso canna-gate Eva Henger continua ad essere una delle principali protagoniste dell’Isola dei Famosi quest’anno. Da quando ha lasciato il gioco infatti il suo nome continua a saltare fuori in numerosi talk show Mediaset, suscitando sempre grandi dibattiti e discussioni. Un altro spazio dove la Henger continua a dare sfogo ai suoi pensieri è quello dei social nei quali, quotidianamente, la stessa si confronta e si scontra con gli utenti che le scrivono o commentano le sue foto. Poche ore fa, infatti, qualcuno le ha chiesto se e quando l’ex naufraga avesse intenzione di tornare in televisione a parlare di Francesco Monte infastidendo, apparentemente, molto Eva.

Eva Henger risponde alle insinuazioni: Francesco Monte? “Non vado in TV perché parlo di lui”

A spingere Eva Henger a commentare e a dire la propria su Monte sarebbe stato il commento di un followers in particolare. “Non ci vai oggi (in televisione ndr) non vai ad infamare” ha scritto quest’ultimo sotto una foto dalla Henger. Alle insinuazioni lanciate da questo utente, nello specifico, l’attrice ha risposto: “Infamare vuol dire moralmente e legalmente di raccontare bugie riguardo una persona pulita… raccontare la verità vuol dire mettere alla luce i fatti accaduti e far conoscere. Io ho fatto l’ultima”. Eva Henger, poi, nello stesso messaggio ha anche aggiunto: “Non vado in TV perché parlo di Francesco Monte. Ho festeggiato a settembre 20 anni di tv tra rai e mediaset”.

Eva Henger: ci sarà mai un confronto con Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show?

Recentemente Eva Henger intervistata da Valerio Staffelli aveva espresso il desiderio di potersi confrontare con Francesco Monte direttamente sul palco del Maurizio Costanzo Show. Fino ad ora, infatti, l’ex tronista non si è mai trovato nella stessa trasmissione insieme ad Eva Henger e questo, di conseguenza, ha impedito ai due di potersi confrontare faccia a faccia davanti alle telecamere dopo lo scandalo canna-gate.