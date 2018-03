Eva Henger sotto accusa sul caso Amaurys e per una foto ‘perversa’: la replica dell’ungherese alle critiche

Non c’è pace per Eva Henger. La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, dal canna-gate in poi, le ha portato una miriade di grattacapi da cui si è sempre difesa con le unghie, rivendicando le sue prese di posizione. Così, nelle ultime ore non è arretrata di un millimetro verso chi ha insinuato che dietro alla voce di una storia clandestina in Honduras tra naufraghi ci fosse lei. E non è nemmeno arretrata quando gli è giunta la critica che la vedrebbe ‘perversa’ nella sua foto profilo di Instagram. Sulla questione di un amore segreto sull’Isola è però bene riavvolgere un attimo il nastro. Il settimanale Chi negli scorsi giorni è uscito con un’indiscrezione: sull’Isola, nei primi giorni del reality, due naufraghi si sarebbero avvicinati ‘oltre il consentito’. Tra i principali indiziati c’era Amaurys, sposato. La voce è però stata smentita da altri naufraghi. Ma resta un quesito. Chi l’ha fatta circolare?

Eva: “La moglie di Amaurys mi ha ringraziato”

Alcuni utenti di Instagram hanno sostenuto che Eva Henger avesse messo in circolo la voce sul corna-gate. L’ungherese si è così difesa, spiegando che tale chiacchiera non è assolutamente vera e che lei ha parlato del caso la prima volta con Signorini soltanto quando la notizia era già in circolo. “La notizia era uscita una settimana prima su Chi, perciò non potevo essere io a dare questa notizia”, spiega su Instagram la showgirl. Poi perde la pazienza: “Ora basta dare la colpa per tutto a me. Io quando dico una cosa ci metto la faccia come sempre ho fatto. Ho sempre detto che non era vera e la moglie di Amaurys mi ha anche ringraziato”.

Henger e la foto della discordia: “Se c’è perversione in questa foto non stai bene”

Altra opinione per nulla gradevole che le è piovuta addosso nelle ultime ore è stata quella che vedrebbe la sua foto del profilo Instragram come uno scatto ‘perverso’. Un commento che Eva non ha voluto far passare inosservato, rispondendo a tono: “Se vedi perversione in questa foto, allora tu non stai bene“. Tornando al caso corna-gate, in difesa di Amurys oggi è intervenuta anche Paola Di Benedetto, smentendo le malelingue.