Eva Henger e Francesco Monte non hanno fatto pace al Maurizio Costanzo Show: parla il marito dell’attrice ungherese

Nessuna pace al Maurizio Costanzo Show tra Eva Henger e Francesco Monte dopo il canna-gate. A smontare il caso del giorno – dopo una foto insieme degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi – è stato Massimiliano Caroletti, il marito dell’attrice ungherese. Il produttore cinematografico ha postato il selfie della moglie con l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram, specificando: “Un sorriso non si nega a nessuno, anche a chi non ammetterà mai!”. Una chiara frecciatina all’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che a quanto pare, nonostante il faccia a faccia con Eva nel salotto di Costanzo, non ha fatto dietrofont sulla sua posizione.

Solo un selfie con Pio e Amedeo per Francesco Monte e Eva Henger

Caroletti ha specificato tra i commenti, in risposta ad alcuni follower: “Mi spiace che commentiate solamente senza aver letto ciò che ho scritto. Non è successo niente, ma non si nega un sorriso mai”. E poi ancora: “Non è successo nulla, se non gentilmente posare per un selfie”. Insomma, a quanto pare i simpatici burloni Pio e Amedeo hanno provato a far riconciliare Eva e Francesco con uno scatto ma i due, pur posando sorridenti, non si sono spinti oltre.