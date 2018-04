Eva Henger assente negli studi di Domenica Live. Niente confronto con i naufraghi: l’attrice spiega il motivo

L’Isola dei Famosi 2018 – tredicesima edizione del reality show – ha chiuso i battenti lunedì scorso. E con la fine del programma si stanno per chiudere anche le infinite polemiche arrivate dall’Honduras. Si stanno, appunto. Ma non sono ancora chiuse del tutto. Almeno fin che c’è Barbara d’Urso che a Domenica Live insiste nello sviscerare le questioni irrisolte di un’edizione a dir poco tribolata. Così ecco sbarcare negli studi di Cologno Monzese Francesca Cipriani, Amaurys Perez, Alessia Mancini e via via gran parte della combriccola di naufraghi proveniente dal Centro America. Ma con gran sorpresa manca un’ospite fissa del programma, un’ospite che ha tenuto banco per tutta la durata del reality: Eva Henger. Motivo? Andiamo a scoprirlo.

Eva Henger se ne va in vacanza: “Non si capisce?” Niente Domenica Live: decisione volontaria?

Eva Henger sta trascorrendo un periodo di relax. Se ne è andata in ferie come si può facilmente evincere dal suo profilo Instagram. A chi le ha chiesto conto della sua assenza a Domenica Live ha infatti presto risposto: “Perché sono in vacanza, non si capisce?”. Certo il fatto è piuttosto strano. L’attrice ungherese, che è stata al centro del polverone alzatosi attorno all’Isola dei Famosi e che ha sempre presenziato nelle trasmissioni tv per dire la sua, proprio nel momento chiarificatore – a reality concluso e con quasi tutti i naufraghi presenti – se ne va evitando il confronto? Può darsi. Oppure può anche darsi che dopo le rivelazioni fatte da Alessia Mancini (la showgirl ha rivelato di un accordo segreto tra la Henger e Monte) il programma o la stessa Eva abbiano voluto evitare di tornare su una polemica assai rovente.

Alessia Mancini e lo sfogo su Francesco Monte ed Eva Henger: accordo tacito saltato, così è nato il canna-gate

Alessia Mancini, nella prima intervista rilasciata dopo l’Isola dei Famosi, si è sfogata lungo le pagine di Fanpage, non risparmiando attacchi e frecciatine agli altri concorrenti. La moglie di Flavio Montrucchio si è subito espressa sul canna-gate, sostenendo che tra Francesco Monte e Eva Henger, appartenenti alla stessa agenzia, ci sarebbe stato un accordo tacito per il quale non si sarebbero dovuti nominare (qui tutti i dettagli). Ma qualcosa è andato storto e la polemica del canna-gate è impazzata.