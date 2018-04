Eva Henger e Alessia Marcuzzi in che rapporti sono adesso dopo il caso canna – gate? La conduttrice dell’Isola accenna ad un possibile chiarimento

Dopo tutto quello che è successo quest’anno all’Isola dei Famosi a seguito dello scandalo canna – gate tutti, ancora oggi, sono curiosi di sapere quali sono i rapporti attuali tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi. A questa domanda, anche se indirettamente, ha provato a rispondere proprio la conduttrice dell’Isola. Alessia Marcuzzi infatti, intervistata dal settimanale Chi, ha cercato di spiegare il suo punto di vista riguardo quello che è successo nel reality. Inevitabilmente, poi, ha anche parlato del suo stato d’animo dopo lo sfogo contro Eva in diretta. Nel farlo, tuttavia, la conduttrice di Canale Cinque non ha escluso la possibilità di un chiarimento con l’attrice in futuro.

Alessia Marcuzzi: L’isola? “Ottimi risultati ma non per merito del canna – gate”

Come già dichiarato nella sua ospitata a Verissimo, quello che più ha fatto soffrire Alessia Marcuzzi è stato vedere prendere di mira anche la propria famiglia. “Quando ho visto calpestare me e far soffrire la mia famiglia e ho visto che veniva strumentalizzato il mio tentativo di difendere il programma mi sono arrabbiata e ho detto quello che pensavo” ha dichiarato al settimanale Chi. “Sono fiera che il programma sia andato avanti con ottimi risultati” ha poi aggiunto la Marcuzzi “Non era merito del canna – gate, anzi, i telespettatori non ne potevano più”.

Alessia Marcuzzi, rapporti con Eva Henger: “Non ho mai negato un chiarimento fuori dagli studi”

Oggi, però, quali sono i rapporti di Alessia Marcuzzi con Eva Henger? L’ex attrice a luci rosse non è stata nominata direttamente da Alessia Marcuzzi nell’intervista. Quest’ultima, tuttavia, ha dichiarato: “Non avendo immagini che confermavano le accuse valevano le parole degli uni contro quelle degli altri”. Poi ha aggiunto: “Per il resto non ho mai negato a nessuno la possibilità di un chiarimento, ma fuori dagli studi televisivi”.