Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano: l’annuncio ufficiale su Chi

Imma Battaglia ha fatto la proposta di matrimonio a Eva Grimaldi

Fiori d’arancio per Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Dopo aver svelato all’Isola dei Famosi il loro amore, l’attrice e l’attivista si sposano. A farlo sapere è stata l’ex naufraga sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 giugno. A fare la proposta di matrimonio è stata Imma, al settimo cielo per il romantico gesto compiuto. “Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo! Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso”, ha raccontato Eva alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Al momento la data non è ancora stata svelata ma è sicuro che le nozze verranno celebrate a Roma, la città che ha fatto conoscere e innamorare Eva e Imma.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano a Roma

“Sarà un matrimonio originale ed elegante, sicuramente non scontato. Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa del Campidoglio, dove Imma ha lottato tanto per le unioni civili quando era in Consiglio Comunale” ha svelato la Grimaldi, anticipando quella che potrebbe essere la location delle nozze. Anche la Battagliaè raggiante, tanto da puntualizzare: “Ho deciso di chiedere la mano a Eva perché è il punto fermo della mia vita”. E dopo il matrimonio potrebbe arrivare un figlio. Sia Eva sia Imma non hanno mai nascosto il desiderio di diventare mamma.

Eva Grimaldi è stata già sposata in passato

Quello con Imma Battaglia sarà il secondo matrimonio per Eva Grimaldi. L’interprete è stata sposata in passato, dal 2006 al 2013, con l’imprenditore Fabrizio.