Eurovision 2018: la scaletta della finale con Ermal Meta e Fabrizio Moro

Eurovision Song Contest 2018: per l’Italia in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente”

Tutto pronto per la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2018. Stasera Ermal Meta e Fabrizio Moro, i due cantanti in gara per l’Italia, si esibiscono con “Non mi avete fatto niente”, canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Il brano, per l’occasione viene interpretato in una versione modificata. Dati tra i favoriti alla vittoria, i due artisti italiani lottano per il primo posto nell’albo d’oro dei vincitori dell’ESC, dopo che a trionfare nelle ultime tre edizioni dell’evento sono stati: Salvador Sobral per il Portogallo (edizione 2017), Jamala per l’Ucraina (nel 2016) e Måns Zelmerlöw (nel 2015).

Eurovision 2018: la scaletta della finale, l’ordine di uscita dei cantanti e come vengono votate le esibizioni

A scandire i tempi della finale dell’Eurovision Song Contest 2018 è la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti sul palco. La nuova scenografia è stata allestita all’Altice Arena di Lisbona, da dove quest’anno va in onda la 63esima edizione dell’evento musicale. Quindi, come riporta il regolamento, stasera subito dopo le esibizioni dei 26 artisti in gara, a giudicare sono le 43 giurie nazionali ed i telespettatori tramite il televoto. Le prime dieci canzoni in graduatoria ricevono un punteggio che va da 12 a 1. Mentre la classifica definitiva viene fuori dalla somma dei voti delle giurie – comunicati in diretta grazie al collegamento con i singoli Paesi – ed i risultati del televoto europeo. Ricordiamo che dall’Italia è vietato votare per Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Scaletta e ordine esibizioni della finale:

01. Ucraina – Melovin – Under The Ladder

02. Spagna – Alfred e Amaia- Tu Cancion

03. Slovenia: Lea Sirk – Hvala, ne

04. Lituania: Ieva Zasimauskaitè – When we’re old

05. Cesar Sampson – Nobody but you

06. Estonia: Elina Nechayeva – La Forza

07. Norvegia: Alexander Rybak – That’s How you write a song

08. Portogallo – Cláudia Pascoal – O Jardim

09. Regno Unito: Surie – Storm

10. Serbia: Sanja Ilic e Balkanica – Nova Deca

11. Germania: Michael Schulte – You let me walk alone

12. Albania: Eugent Bushepa – Mall

13. Francia: Madame Monsieur – Mercy

14. Repubblica Ceca: Mikolas Josef – Lie to me

15. Danimarca: Rasmussen – Higher Ground

16. Australia – Jessica Mauboy – We got love

17. Finlandia: Saara Aalto – Monsters

18. Bulgaria: Equinox – Boxes

19. Moldavia: Doredos – My lucky day

20. Svezia: Benjamin Ingrosso – Dance you off

21. Ungheria: AWS – Viszlat Nyar

22. Israele: Netta Barzilai – Toy

23. Olanda: Waylon – Outlaw in ’em

24. Irlanda: Ryan O’ Shaughnessy – Together

25. Cipro: Eleni Foureira – Fuego

26. Italia – Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

Eurovision Song Contest: come seguire la finalissima di sabato 12 maggio 2018 trasmessa in diretta su Rai1

Come ufficialmente comunicato dalla RAI, la finale dell’Eurovision Song Contest 2018 viene trasmessa in diretta su Rai1 dalle ore 20.35 di stasera, sabato 12 maggio. C’è anche il commento, quest’anno affidato a Federico Russo e alla “new entry” Serena Rossi. E per chi lo volesse, il tutto si può seguire anche in live streaming o in streaming on demand. Nel primo caso, va consultata la pagina web www.raiplay.it/dirette/rai1, durante la messa in onda. Nel secondo, basta collegarsi su: www.raiplay.it/programmi/eurovisionsongcontest, dopo il passaggio del programma in TV. Per il resto, anche la radio dice la sua sulle canzoni finaliste dell’ESC 2018. Le “voci” scelte per Radio2 sono Ema Stockholma e Carolina Di Domenico.