Euridice Axen e Raul Pena de Il Segreto si sono lasciati

Euridice Axen e Raul Pena, Carmelo de Il Segreto, non stanno più insieme

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Euridice Axen e Raul Pena, conosciuto ai più come Carmelo de Il Segreto. Dopo due anni vissuti intensamente, tra Madrid e Roma, la coppia è scoppiata. Ad annunciarlo è stata l’attrice italo-svedese, al cinema con Loro, la nuova pellicola di Paolo Sorrentino. Euridice ha preferito non rivelare i motivi della rottura con il collega spagnolo ma si è limitata a confidare che non era questo il grande amore della sua vita. “Tutti gli amori che non sono quello che dura per sempre, prima o poi, finiscono. Per lasciare spazio a quello. Al momento non c’è, confido che arrivi”, ha fatto sapere l’Axen a Vanity Fair, sottolineando dunque di essere in cerca del grande amore che, a quanto pare, non è arrivato con Pena.

Raul Pena e Euridice Axen insieme fino allo scorso dicembre

Dagli indizi social – sia Euridice sia Raul sono molto attivi su Instagram – sembra che la storia sia finita di recente. Fin allo scorso dicembre i due erano inseparabili. Parecchi i selfie insieme, le dediche d’amore e pure le visite dell’Axen sul set de Il Segreto. Da gennaio più nulla: sembra che il nuovo anno sia stato fatale per la coppia di attori. Per fortuna i due possono consolarsi con il lavoro. In particolare Euridice sta riscuotendo grande successo con il ruolo di Tamara nel film Loro di Sorrentino.

Euridice Axen premiata grazie a il ruolo di Tamara in Loro

Grazie a Loro e al ruolo della scabrosa Tamara, Euridice Axen ha infatti vinto di recente il Premio Biraghi e ottenuto tanti elogi e recensioni positive.