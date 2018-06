Eros Ramazzotti fa una dedica d’amore alla moglie Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme da 9 anni: il cantante fa una dedica d’amore alla moglie

Una dedica che intenerisce anche i cuori più duri, quella che Eros Ramazzotti fa alla moglie Marica Pellegrinelli. I due stanno insieme da molto tempo ed il cantante ha così deciso di manifestare anche sui social l’amore che prova per la modella. Queste le parole scelte dell’artista: “Nove anni sono pochi ma in questo mondo a mille, spericolato, ammalato, per me, sono tanti. Stare ancora insieme come fosse la prima volta ha un sapore che dovrebbero vivere tutti nel mondo, è incredibile. Avere a fianco te è la cosa più istruttiva ed emozionante che io abbia mai vissuto, tutto passa in seconda piano, anche e sopratutto le brutture di quello che ci gira intorno. Cmq sempre positivi e molto molto vicini ai nostri cuccioli. True love 100% Marica Mia“. Parole che lasciano senza fiato le fans del cantante (e non solo), anche se non è la prima volta che Eros Ramazzotti dedica parole così belle alla nuova moglie. Lo ha già fatto nel 2017, in quel caso “recapitandole” la scritta “L’amore vince sempre“, a corredo di un video impreziosito con le note della canzone “Tu sei” del 2005.

Marica Pellegrinelli ha conosciuto Eros Ramazzotti ai Wind Music Award

Un’altra dedica che ha fatto parlare è stata anche quella che Eros Ramazzotti ha fatto a Marica Pellegrinelli ai Wind Music Awards 2017. La dedica ha fatto un po’ di rumore perché il cantante ha indirizzato le parole di “Più bella cosa” alla nuova consorte, anche se la canzone del 1996 in origine fu scritta per Michelle Hunziker. In quel caso, a spiegare il perché di tale scelta è stato lo stesso Ramazzotti sul palco di Rai1: “L’ho conosciuta qua. Marica ti amo“, disse. I due, infatti, si sono conosciuti nel 2009 proprio sul palco dei Wma, evento musicale che quell’anno vide la modella premiare colui che poi sarebbe diventato suo marito. Wma che ancora oggi regalano emozioni alla Pellegrinelli, visto che ora ne diventa addirittura conduttrice.

I figli di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Del resto, quello tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, è anche un amore suggellato dalla nascita dei due loro figli. Raffaela Maria, nata il 2 agosto 2011 e Gabrio Tullio, venuto al mondo il 14 marzo 2015. Figli frutto del loro matrimonio, celebrato il 6 giugno 2014 con rito civile a Milano.