Zic di Amici: è scontro tra Ermal Meta e Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco nel corso della prima puntata

Ermal Meta è sbottato nel corso della prima puntata di Amici 17. Al cantante albanese non è piaciuto il comportamento dei Professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco nei confronti dell’allievo della Squadra Bianca Zic. Il discografico e il compagno di Fiorella Mannoia continuano a non approvare il ragazzo, tanto che non hanno risparmiato al giovane critiche e frecciatine. Zic si è difeso con le unghie e con i denti e in suo aiuto è intervenuto pure Ermal. “State massacrando i ragazzi. Ma cosa li avete portati a fare al Serale se non vi piacciono?!” ha chiesto Meta a Rudy e Di Francesco.

Amici: Ermal Meta dalla parte di Zic

Gli insegnanti hanno subito replicato che non è dipeso da loro: Zic è infatti passato alla fase finale del talent show grazie ai voti di Paola Turci e Giusy Ferreri, che da sempre stimano l’artista emergente. E hanno fatto il tifo per Zic anche nel corso della prima puntata del programma, dove ha prima duettato con Laura Pausini e poi ha interpretato la celebre canzone Ancora di Eduardo De Crescenzo. Oltre a difenderlo, Ermal Meta ha consigliato a Zic di controllare il suo tic quando si esibisce: il giovane muove freneticamente la gamba. Un consiglio che il ragazzo ha ben accettato, tanto da ringraziare il giurato della Commissione Esterna di Amici.

Amici 17: chi è il cantante Zic

Zic – il cui vero nome è Lorenzo Ciolini – ha venti anni e viene da San Casciano in Val di Pesa. Ha iniziato a cantare e suonare da bambino e il suo sogno è quello di diventare un affermato cantautore.