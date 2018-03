Ermal Meta contro Alessandro Cattelan e Noemi: la polemica sui social

Ermal Meta in polemica con Alessandro Cattelan e Noemi: il vincitore di Sanremo infastidito dalle loro battute

L’ospitata di Noemi a E poi c’è Cattelan sembrerebbe aver molto infastidito Ermal Meta nelle ultime ore. Il vincitore di Sanremo, infatti, ha postato sul suo profilo Twitter un video dove, appunto, è possibile vedere uno spezzone del programma di Sky Uno diretto da Cattelan. Protagonisti della clip, in particolare, sono il conduttore e Noemi che, insieme ad Ermal Meta, anche lei è salita sul palco di Sanremo quest’anno. I toni usati da questi due per ironizzare sulla vittoria della canzone portata al Festival da lui e Fabrizio Moro non sarebbero molto piaciuti ad Ermal che, sui social, ha manifestato il suo disappunto.

Ermal Meta contro Alessandro Cattelan e Noemi: “Magari le buone maniere non sono poi così originali”

Durante la punta di EPCC Alessandro Cattelan ha esordito dicendo: “Avevo proposto a Noemi una canzone per Sanremo fatta di tanti luoghi comuni, guarda che vinciamo Sanremo, ma lei vi diceva no guarda che i luoghi comuni non vanno più e… guarda invece poi chi ha vinto”. A questa battuta, allora, la cantante presente in studio ha ribattuto ironicamente: “Ma era un pezzo originale il tuo?”. Se, però, questo siparietto tanto ha divertito il pubblico presente in trasmissione la stessa cosa, a quanto pare, sembra non possa dirsi di Ermal Meta che, su Twitter, ha scritto: “Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono poi così originali”.

Alessandro Cattelan e Noemi ironizzano sulla canzone vincitrice del Festival di Sanremo: Ermal Meta risponde

Molti sono stati i fan di Ermal Meta che su Twitter hanno detto di essere d’accordo con lui anche se, allo stesso tempo, altrettanto numerosi sono stati quelli che invece hanno invitato il cantante a farsi una risata. Lo stesso Ermal, successivamente, ha anche detto di essere tranquillissimo e di stare ridendo anche lui della cosa, anche se alcuni tweet di risposta agli utenti sembrerebbero confermare il contrario. “La risata me la faccio super volentieri. Facesse ridere..” ha scritto infatti Ermal ad un utente. A quanto pare, dunque, le accuse di plagio per lui sembrano essere ancora oggi una ferita aperta.