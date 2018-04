Enrico Mentana è diventato nonno? Il direttore del TgLa7 smentisce sui social

Enrico Mentana: “Nonno a mia insaputa! Magari fosse vero…”

Enrico Mentana è diventato nonno. Anzi no. A smentire la notizia circolata è ora lo stesso Mentana sui social. Sul suo profilo Instagram il direttore del TgLa7 ha commentato così il presunto “colpaccio” che riguarda la sua vita privata: “Scoop di Chi, nonno a mia insaputa! Magari fosse vero..“. “Se i miei figli non si sbrigano – ha poi aggiunto online il giornalista –, quando mi faranno nonno in carrozzina ci sarò io“.

Enrico Mentana nonno? Ecco la foto-notizia smentita

Insomma, anche stavolta Enrico “Chicco” Mentana ha dimostrato di saper usare l’ironia. Lo ha fatto per “archiviare” e, allo stesso tempo, smentire quanto riportato dal noto settimanale di gossip. La rivista ha recentemente immortalato il “direttorissimo” mentre al parco porta a passeggio il “nipotino“. Stando, però, a quanto dice lo stesso Mentana la foto-notizia non sarebbe vera. Questo il contenuto-didascalia collegato all’immagine pubblicata dal popolare settimanale di cronaca rosa: “Passeggiata con figlia e nipotino per il Direttore del Tgla7. Reduce dalla maratona elettorale di marzo, con una ventina di ore totali in diretta, il giornalista assapora per qualche momento il gusto di andare piano e di lasciare che l’attenzione sia rivolta ad una sola notizia, dolcissima: il bebé che ha allargato la famiglia“. Così, dopo notizie e smentite, a questo punto la domanda sorge spontanea: se nel passeggino ritratto in foto non c’è il nipote di Enrico Mentana, chi è il bambino portato a spasso?