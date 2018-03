Enrico Mentana, la fidanzata Francesca Fagnani si confessa al settimanale Oggi. Ecco tutte le curiosità sul rapporto sentimentale tra i due giornalisti.

Francesca Fagnani: “Io ed Enrico Mentana stiamo insieme dal 2013, è la mia relazione più lunga”

La giornalista ha preso il posto dell’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula nel cuore del direttore del TgLa7. Ed esce per la prima volta allo scoperto in una lunga intervista sulla rivista in edicola da giovedì 8 marzo.

Il legame con Mentana ha superato i 5 anni di durata: “Io ed Enrico stiamo insieme dal 2013, è la mia relazione più lunga”, racconta.

Francesca Fagnani parla della storia d’amore con Enrico Mentana

E aggiunge: “Ma non è che io sappia bene cosa sia il romanticismo: non ho mai festeggiato un San Valentino, un anniversario… I fiori o me li compro da sola o in quella casa non entrano. Ma sono cose che non mi interessano. Però io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Per dire, se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”.

Francesca Fagnani chi è

Francesca è stata giornalista per La7 nella squadra di Servizio pubblico di Michele Santoro e poi a In onda come inviata di Salvo Sottile e Alessandra Sardoni per brevi inchieste e collegamenti. Quindi il passaggio in Rai per occuparsi (anche) dei talk politici del martedì sera di Rai3.