Emma piange a Verissimo per la morte di Stefania e Beatrice

Verissimo, perché Emma ha pianto? Chi sono Stefania e Beatrice e perché sono morte?

Nella lunga intervista a Verissimo, Emma Marrone si è emozionata e non è riuscita a trattenere le lacrime. Il motivo? La cantante si è commossa ricordando Stefania e Beatrice, rispettivamente madre e figlia, morte di recente a causa di una brutta malattia. Entrambe erano grandi fan dell’artista salentina e col tempo sono diventate sue amiche. La piccola Bea è morta a causa della malattia sconosciuta allo scheletro che l’ha fatta soffrire per anni, mentre sua madre Stefania è scomparsa la scorsa estate. La donna aveva creato la pagina Facebook Il Mondo di Bea, onlus creata per sostenere la sua bimba e sensibilizzare sulla ricerca medica dedicata alle patologie di cui ancora non si conoscono le cause. Nel 2013 Stefania aveva portato la figlia a conoscere Emma, la sua cantante preferita. Un incontro che aveva lasciato il segno nella Brown, che è subito diventata amica della famiglia.

Le parole di Emma su Stefania e Beatrice a Verissimo

“È stato duro sopportare la loro scomparsa” ha confidato Emma tra le lacrime. “Ho la fortuna di entrare in contatto con molte persone che non stanno bene. Le chiamo, le vado a trovare in ospedale. Alcuni ce la fanno, altri no. E quando non ce la fanno mi viene una rabbia dentro…” ha confessato la Marrone a Silvia Toffanin. L’ex Coach di Amici ha aggiunto: “Nonostante tutto sono contenta che attraverso la musica posso far star bene qualcun altro, posso regalare qualcosa di unico. Non lo faccio superficialmente ma credo veramente nella forza della musica”.

L’intervista di Emma Marrone a Verissimo

Nel salotto di Verissimo, Emma ha parlato del suo futuro musicale e privato. La Marrone non tornerà ad Amici perché sta per partire in tour mentre a livello personale spera di incontrare presto il grande amore della sua vita, quello con il quale costruire una famiglia.