Emma Muscat di Amici 17: 3 curiosità sulla cantante

Chi è Emma Muscat di Amici 17: età e origini della cantante dei Bianchi

Emma Muscat è nata il 27 novembre del 1999 e ha 18 anni. La cantante della Squadra Bianca di Amici di Maria De Filippi vive a Malta con i suoi genitori. Ha iniziato a cantare a soli cinque anni e si esibisce spesso sia nella sua Malta sia in Inghilterra e in Italia. Emma è molto critica con se stessa e ama molto la perfezione ma questo non vuol dire che nelle canzoni che interpreta non ci sia il cuore, anzi. Emma è una ragazza molto sensibile e, quando ha il microfono in mano, cerca di esprimere tutti i suoi sentimenti più profondi. Ispirata soprattutto da Alicia Keys e Aretha Franklin, Emma è autodidatta ma è riuscita a migliorarsi iscrivendosi alla Scuola di Arti dello Spettacolo, dove ha potuto anche imparare a ballare.

Tre curiosità su Emma Muscat

Emma Muscat si è presentata ai Casting di Amici con Calore di Emma Marrone ma non è entrata subito all’interno della scuola. È riuscita a conquistare il suo banco vincendo una sfida contro Audjah il 15 Dicembre.

Su Youtube sono presenti alcuni video di cover eseguite da Emma e anche un suo inedito Alone che, Emma stessa ha scritto e composto, seguito dal successivo inedito Without You.

Nel 2016 ha cantato l'inno nazionale maltese per 450° anniversario della vittoria di Malta nel Grande Assedio del 1565. In questa occasione Emma si è esibita davanti al governo e ai capi di stato, anche stranieri.

Emma Muscat e l’amore per Biondo

All’interno della scuola di Amici, Emma Muscat ha trovato pure l’amore. Biondo è stato vicino alla cantante fin da quando è entrata nel programma, l’ha aiutata con l’italiano. Da lì è nata la loro storia, ormai ufficiale.