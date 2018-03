Emma, 8 anni fa la vittoria ad Amici 2010: “Non mollo. Faccio la cantante”

Emma Marrone commenta la vittoria ad Amici 2010 con un video speciale…

Era l’anno 2010 e a vincere Amici 9 fu lei: Emma Marrone. Da allora è passato un po’ di tempo, ma per prima Emma quel momento non lo ha mai dimenticato. Lo dimostra anche ciò che la cantante ha scritto sui social, dove ha postato il video della sua proclamazione nel programma di Maria De Filippi e un breve messaggio rivolto ai suoi fan che così recita: “29 marzo 2010. La voglia di fare questo mestiere è resistita e si è alimentata nel tempo. Non mollo. Faccio la cantante“. Queste le parole diffuse in Rete dalla Marrone, a corredo di un filmato che la ritrae insieme al papà Rosario nei momenti più importanti della sua finalissima, e con “Calore”, il suo primo inedito, che fa da sottofondo alle immagini.

Amici 2018: nell’edizione 17 pensata da Maria De Filippi Emma Marrone non ci sarà

Dopo la vittoria nel 2010 e dopo gli arruolamenti del caso nelle varie edizioni di Amici – Serale, quest’anno Emma Marrone nel programma di Maria De Filippi non ci sarà. I primi di marzo la cantante è stata ospite a Verissimo e alla domanda “farai Amici?” Emma ha risposto in questo modo: “Non credo – ha detto la cantante intervistata su Canale5 da Silvia Toffanin – che sarò direttore artistico, perché sarò in tour. Questo è un anno completamente dedicato alla musica“. Così ha fatto sapere in TV l’artista salentina, per cui lo scorso 26 gennaio 2018 è uscito “Essere qui”, il suo nuovo album che contiene anche la nuova canzone dal titolo “L’Isola”.

Emma da Amici a X Factor?

“Faccio la cantante“, così scrive oggi Emma sui vari social, mentre si rincorrono, frenetiche, le voci di un possibile suo approdo tra i giudici di X Factor 2018, indiscrezioni sulla giuria della nuova edizione del talent Sky, da cui quest’anno la De Filippi sembra aver “preso in prestito” Luca Tommassini per il suo Serale “tutto rinnovato”…