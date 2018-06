Emma Marrone si prende la sua rivincita ai Wind Music Awards 2018

Emma Marrone ai Wind Music Awards 2018 conquista tutti: addio critiche dello scorso anno

Emma Marrone è tornata all’Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018. Fasciata in un elegante abito di paillette nero, che lasciava scoperto solo l’ombelico, la cantante si è esibita con Mi parli piano, la sua nuova hit radiofonica tratta dall’ultimo album Essere qui. Emma ha conquistato il pubblico presente all’evento ma soprattutto quello a casa. Su Twitter, e sui social network in generale, sono stati moltissimi i i commenti e gli elogi all’artista di Amici. La salentina ha messo d’accordo proprio tutti e si è contraddistinta nel corso della serata per bravura, eleganza e carisma. Una vera e propria rivincita per la Brown che solo lo scorso anno, sempre sullo stesso palco, era stata duramente criticata per la sua performance.

Emma Marrone ai Wind Music Awards: confronto tra il 2017 e il 2018

Ricordate? Lo scorso anno Emma si presentò all’appuntamento condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti con un look insolito. Provocante e seducente, quasi ispirato alle famose 50 sfumature di grigio. La Marrone aveva indossato un camicione bianco con delle cinture nere e tacchi a spillo rossi. “Emma ti voglio bene ma il sad.ma.o solo se sei Lady Gaga” aveva scritto qualcuno su Twitter. “Emma ha chiamato Ted Mosby. Ha detto che rivuole indietro gli stivali”, aveva scherzato qualcun altro. Insomma, una performance che aveva diviso parecchio il pubblico. A distanza di 365 giorni Emma si è presa la sua rivincita ed è stata tra le cantanti più applaudite ai WMA 2018: brava!