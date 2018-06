Emma e Giuliano dei Negramaro: critiche per il duetto a Pino è

Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: il duetto di Quanno chiove a Pino è non convince fino in fondo

C’erano anche Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro tra i tanti cantanti accorsi a Napoli per prendere parte a Pino è, il concerto evento in diretta su Rai Uno dedicato a Pino Daniele. La Brown e il collega pugliese si sono esibiti insieme, duettando nella celebre Quanno chiove. La performance non ha però convinto fino in fondo il pubblico e le critiche su Twitter si sono sprecate. In particolare non è stato apprezzato il fatto che il duetto sia troppo diverso dalla versione originale di Pino, cantata per la prima volta nel 1980.

Le critiche su Emma e Giuliano per Quanno chiove

“Quann chiove cantata da Emma e Giuliano è na tragedia!!!! La salva James Senese con suo sax”, accusa qualche fan di Pino Daniele su Twitter. Qualcun altro ha addirittura minacciato di cambiare canale: “Dopo il duetto come al solito forzatossimo Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi cambio canale per sempre. Ho amato troppo Pino Daniele per vedere cose del genere”. “Non riesco a sentire Quanno chiove maltrattata da Emma Marrone. Spiace per Pino Daniele, ma non riesco a proseguire vedere questo scempio”, ha sottolineato un altro telespettatore. A fronte delle tante critiche non sono mancati i complimenti e gli elogi a Emma e Giuliano. Insomma, questo duetto ha veramente spaccato in due il pubblico.

Emma Marrone: Pino Daniele è stato il primo a credere in lei

Critiche a parte, Emma Marrone è da sempre legata a Pino Daniele. L’artista napoletano è stato il primo a credere nella bravura della ragazza dopo la vittoria nel 2010 ad Amici. I due si sono conosciuti proprio grazie al talent show di Maria De Filippi e successivamente Pino ha chiamato Emma per duettare insieme in alcuni eventi. Una vetrina importante per Emma che a poco a poco è diventata una Big della musica italiana.