Emma Marrone incontra ad Amici 17 gli ex fidanzati Stefano De Martino e Marco Bocci e parla della delusione del nuovo disco

Emma Marrone è tornata ad Amici di Maria De Filippi. La cantante è stata ospite della quarta puntata della nuova edizione. Oltre ad esibirsi, l’artista ha indossato pure i panni del giurato della Commissione Esterna sostituendo Ermal Meta, impegnato in un concerto. Nello studio di Maria De Filippi, la Brown si è trovata faccia a faccia con due sue ex celebri fidanzati: Stefano De Martino e Marco Bocci. Il primo è tornato “a casa” dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, il secondo è tra i giurati esterni di questa edizione. In un pezzo comico di Geppy Cucciari, Emma ha tirato in ballo la storia degli ex rimarcando però di non avere alcun problema nei loro confronti. Con un gran sorriso, la Marrone ha rivelato: “Ci vogliamo tutti un gran bene”. All’affermazione Stefano e Bocci hanno annuito anche se subito dopo il ballerino ha invitato l’attore a “grattarsi”. Il motivo?

Amici, Emma: “Stefano De Martino e Marco Bocci? Nessun problema”

L’insinuazione di Geppy: “Emma, dopo che sono stati con te sposano altre ma in alcuni casi divorziano”. Infatti mentre Belen e Stefano si sono separati da qualche tempo, procede a gonfie vele il matrimonio tra Marco Bocci e Laura Chiatti. In un secondo momento della quarta puntata di Amici 17 Emma si è trovata a consolare Bryan, il ballerino della Squadra Blu, che ha avuto delle difficoltà tra una coreografia e un’altra. E la Marrone si è lasciata andare ad un lungo sfogo, durante il quale ha ammesso delle verità scomode nel mondo della musica e dell’arte in generale.

Emma consola Bryan ad Amici e fa una rivelazione sul nuovo disco

“Qualche mese fa è uscito il mio disco, il più importante della mia carriera. Ci ho lavorato per due anni, perché era importante per me. Mi aspettavo grandi cose da questo disco eppure non ha raggiunto i numeri che tutti si aspettavano. Viviamo in un paese in cui se non vendi, non vali. È facile fare questo mestiere quando tutti vi portano in alto. Non prestate il fianco, la gente non aspetta altro che vedervi crollare. Si è artisti fino in fondo, non solo quando le cose vanno bene”, ha ammesso Emma Marrone, che è stata lodata sui social network per le sue parole schiette.