Emilio Fede rifatto? L’ex direttore del TG4 risponde alle accuse

Emilio Fede si è o non si è rifatto? La risposta dell’ex Direttore del TG4 a chi lo accusa di aver esagerato

Una delle prime domande fatte ad Emilio Fede dalla rivista Chi aveva come argomento principale i ritocchi. L’ex Direttore del TG4 si è o non si è rifatto? La sua ultima apparizione in TV ha scatenato gli utenti web. Molti sono stati i meme e le gif indirizzati sui social a Emilio Fede che, a molti, avrebbe dato l’impressione di aver esagerato con i ritocchi al viso. A questa polemica, però, Emilio Fede ha deciso di rispondere servendosi del giornale di Alfonso Signorini che, nel suo ultimo numero, gli ha dato modo di ribattere alle accuse.

Emilio Fede: “Io rifatto? No… ma potrei aver fatto qualcosa per rendere migliore la mia immagine”

Questi ritocchi sono stati fatti da Emilio Fede? E se si, dove? Quando? A questo domande il giornalista ha risposto con un netto “NO“. Lo stesso, poi, ha aggiunto anche: “Il giorno dopo (l’apparizione in TV ndr) in treno la gente mi guardava e mi diceva ‘ma lei non è mica rifatto’. Non potevo avere quell’immagine in TV e il giorno dopo un’altra”. Ma allora Emilio Fede non si mai rifatto in vita sua? “Potrei aver fatto qualcosa per rendere migliore la mia immagine senza deturparla” ha affermato lui “Io non sono contro la chirurgia”.

Emilio Fede ha nostalgia del TG? “Assolutamente… anche se la storia del giornalismo porta la mia firma”

Emilio Fede è stato per diversi anni il protagonista indiscusso del TG4. Oggi, però, sembra non mancargli il suo spazio sulla rete anche se, sul suo ruolo come direttore e giornalista, ha affermato: “Da De Gasperi in poi la storia del giornalismo televisivo porta la mia firma, o meglio, il mio volto. Come me ce ne sono pochi”.