Emigratis 3: la “regina” Maria De Filippi fa le coccole ad un ragazzo autistico

By

Maria De Filippi e il “cavalluccio” con Michele: la conduttrice sorprende a Emigratis 3

Maria De Filippi “compare” a sorpresa ad Emigratis 3 e fa un “cavalluccio” insieme a Michele, ragazzo autistico nuovo amico di Pio e Amedeo. Il sogno di Michele era quello di farsi fare le “coccole” dalla conduttrice. Così il ragazzo ha chiesto aiuto al duo comico e, alla fine, è riuscito a realizzare il suo più grande desiderio. Grieco e D’Antini hanno fatto incontrare Michele e la famosa presentatrice tv. “Queen Mary” prima lo ha accolto con un bacio sulla guancia (segno del rossetto incluso) e poi, seduta insieme a lui sul divano, gli ha accarezzato la gamba, dandogli anche un bacio tra testa e collo e avvicinando a lui vis à vis. Questo quanto successo nella terza puntata di Emigratis che è andata in onda ieri sera, 2 aprile 2018, in prima serata su Italia1.

Emigratis 3, Pio e Amedeo da Maria De Filippi: “Sei la regina della TV”. Lei: “Due deficienti”

A quanto pare, Pio e Amedeo sono riusciti ad intercettare Maria De Filippi grazie all’aiuto di un ex tronista (Federico Gregucci). Arrivati negli uffici della De Filippi, i due comici pugliesi hanno spiegato alla conduttrice il motivo della loro presenza e, prima di inginocchiarsi davanti a lei, l’hanno anche definita “la regina della televisione italiana“. Poco dopo, la conduttrice ha “liquidato” i due con il laconico commento”Due deficienti“, dimostrandosi disponibile sia con i nuovi volti di Italia1 sia con Michele e lasciando per certi versi incredulo, non soltanto il pubblico a casa ma anche Francesco Pannofino, l’attore la cui voce fa da filo narrante della trasmissione “giovane” di Mediaset.

Emigratis 3: la “sorpresa” Maria De Filippi in onda nella Giornata Mondiale dell’Autismo

Un momento, quello con Pio, Amedeo, Maria De Filippi e Michele che ha contributo sicuramente agli ascolti molti alti registrati dalla terza puntata di Emigratis 3, peraltro trasmessa proprio ieri, Giornata Mondiale dell’Autismo 2018: a seguirla sono stati più di 2 milioni di telespettatori medi, con oltre il 10% di share (qui tutti i dati Auditel di lunedì 2 aprile).