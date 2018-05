Elodie e Lele non stanno più insieme: lei è stata beccata con l’ex fidanzato Andrea

Che fine hanno fatto Elodie e Lele? Gli ex cantanti di Amici 15 non stanno più insieme. L’annuncio non è mai arrivato dai diretti interessati ma i fan più attenti hanno notato che da tempo sui social non si mostrano più come una coppia. Negli ultimi giorni, poi, la Di Patrizi è stata beccata in atteggiamenti molto intimi con Andrea, il suo ex fidanzato che lavora come Deejay. Secondo varie indiscrezioni i due sarebbero tornati insieme dopo aver vissuto una storia d’amore qualche anno fa, prima dell’ingresso della pugliese nella Scuola di Maria De Filippi. Al momento Elodie ha preferito non commentare questi pettegolezzi, dunque non ha confermato ma neppure smentito. La giovane è tutta concentrata sul suo lavoro e sulla sua nuova canzone, Nero Bali, cantata insieme a Michele Bravi e Gue Pequeno.

Elodie con la canzone Nero Bali, Lele pronto per il secondo disco

E mentre la canzone di Elodie è pronta a diventare il tormentone dell’estate 2018, Lele Esposito è concentrato sul nuovo disco. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo Giovani 2017 l’ex allievo di Amici sta scrivendo i testi del nuovo cd, come annunciato su Instagram. Per il resto il napoletano preferisce condurre una vita privata lontana dal gossip e dai pettegolezzi: vuole farsi conoscere solo ed esclusivamente per la sua musica. Non a caso, la storia tra Elodie e Lele è sempre stata vissuta lontano dai riflettori.

Elodie e Lele: una storia tira e molla nata ad Amici

Elodie e Lele si sono conosciuti ad Amici nel 2014. Si sono innamorati poco alla volta e tra una prova e un’altra sono diventati inseparabili. Il loro amore ha conosciuto però diverse crisi: la prima nel 2016, la seconda nell’estate del 2017. Ora sembra giunto l’addio definitivo tra i due: un vero peccato per i numerosi fan Lelodie!