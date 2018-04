Elisabetta Gregoraci a Parigi con il nuovo fidanzato Francesco

By

Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Francesco a Parigi

È ufficiale: Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato. Archiviato il matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl calabrese è oggi innamorata dell’imprenditore Francesco. I due sono stati sorpresi dal settimanale Chi durante una romantica vacanza a Parigi. Una vera e propria luna di miele, dove la coppia non si è risparmiata tra sorrisi, coccole e abbracci. Stando a quello che fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini, Elisabetta ha già presentato il fidanzato alle amiche più care e Francesco è stato visto più di una volta nel Principato di Monaco, dove vive la Gregoraci. Dopo il divorzio da Briatore, per il bene del figlio Nathan Falco, la conduttrice di Made in Sud ha deciso di restare a vivere a Montecarlo.

Elisabetta Gregoraci e Francesco progettano la prossima vacanza

Stando a quello che si legge su Chi, nel numero in edicola a partire da mercoledì 11 aprile, Elisabetta Gregoraci e Francesco stanno già progettando il prossimo viaggio a due. Dopo Parigi, la coppia andrà in estate negli Stati Uniti. La Gregoraci e il nuovo fidanzato sono dunque sempre più uniti e in sintonia. Anche se al momento mancano dichiarazioni e annunci ufficiali: da quando si è separata da Briatore, Elisabetta ha evitato alcun tipo di intervista o contatto con la stampa. La rottura tra la Gregoraci e Briatore è stata vissuta nel massimo riserbo e così Elisabetta vuole continua a gestire la sua vita privata.

Flavio Briatore non ha nessuna fidanzata dopo il divorzio

Mentre Elisabetta Gregoraci ha ritrovato già un nuovo amore, Flavio Briatore resta single. L’imprenditore preferisce dedicarsi al lavoro e al figlio Nathan Falco.