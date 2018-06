Elisabetta Franchi: il progetto della stilista per salvare i cani da Yulin

Elisabetta Franchi, Island Dog Village EF: il progetto per salvare i cani di Yulin

La famosa stilista Elisabetta Franchi ha, da sempre, a cuore gli animali e lo dimostra ancora una volta con un nuovo progetto molto importante. Stiamo parlando di Island Dog Village EF, un centro in Cina che ha come obiettivo quello di prendersi cura di tutti i cani che vengono salvati da Yulin dove, ogni anno, si tiene lo Yulin Dog Meat Festival, un festival, per l’appunto, della carne di cane. “Ho deciso di creare una nuova pagina Instagram dedicata a tutti gli animali, perché voglio poter parlare apertamente di cause che prendo a cuore per cui lotto con tutta me stessa“ ha scritto Elisabetta Franchi in una storia Ig. “Io sono profondamente grata dell’amore che queste meravigliose creature sono in grado di trasmettere e sono grata a tutte quelle persone che dedicano la loro vita e si sacrificano per questi angeli” ha continuato. La stilista ha invitato tutti gli amanti degli animali a seguire la sua nuova pagina eflovesanimals e di lottare con lei lasciando i dati per contribuire alla causa (che riportiamo sotto).

Elisabetta Franchi: centro di raccolta per dare speranza a cani e gatti

“Ho costruito un centro di raccolta a nord della Cina per cercare di dare speranza a questi poveri cani e gatti destinati al mercato della carne di cane” è quello che riporta un post sulla nuova pagina Instagram di Elisabetta Franchi dedicata agli animali. “Perché i miei figli devono crescere guardando quanto questo mondo sia impazzito, perché l’uomo è cosi diabolico, perché?” si chiede la stilista.

Giornata del cane in ufficio, Elisabetta Franchi: “Per noi lo è ogni giorno”

Il 22 Giugno è la Giornata del cane in ufficio. “Per noi dal 2003 ogni giorno è la Giornata del cane in ufficio. Siamo stati la prima azienda Dog Hospitality in Italia“ scrive la stilista Elisabetta Franchi in una storia.