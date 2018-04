Elisabetta Canalis protagonista di Un posto al sole? La sua risposta

Un posto al sole: Elisabetta Canalis tra il cast? L’indiscrezione di Oggi e la risposta della showgirl

Che Elisabetta Canalis abbia voglia di ritornare in Italia ormai è risaputo. Quello che però non tutti sanno è che potrebbe essere proprio una celebre fiction Rai a spingerla a ritornare in patria. Si tratta, nello specifico, di Un posto al sole che, presto, potrebbe vedere l’ingresso ufficiale della Canalis tra i membri del cast. La notizia in questione sarebbe stata riportata precisamente nell’ultimo numero di Oggi. Elisabetta Canalis, infatti, ha rilasciato al giornale un’intervista dove ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi e tra questi, appunto, è saltato fuori proprio Un posto al sole. Ad onor del vero, tuttavia, l’ex velina non ha menzionato apertamente la fiction ma è stato solo il giornalista a farlo.

Elisabetta Canalis: Un posto al sole? “Sarebbe bello ma ai mormorii non posso dare credito”

Da diverso tempo, stando a quanto scritto da Oggi, girano voci su un ritorno in Italia di Elisabetta Canalis che la potrebbe vedere impegnata nelle riprese di una fiction molto importante, una delle più seguite del nostro Paese. Ma è così? “Sarebbe bello ma ai mormorii non posso dare credito né conferme” ha risposto allora la showgirl. Ma, se così fosse, escludendo Il Segreto che è girato a Madrid, è possibile che si tratti di Un posto al sole? “Mi piacerebbe girare a Napoli. Amo follemente quella città. Ci sono stata quest’estate con mio marito e la mia bambina e mi sono sentita subito a casa”.

Elisabetta Canalis, presto un altro figlio? “Se Dio vorrà certamente sì”

Già in passato quando a Elisabetta Canalis era stato chiesto se avesse intenzione di allargare la famiglia l’ex velina aveva chiarito il suo pensiero con un post sui social. Lei e suo marito al momento non fanno progetti, tuttavia, la stessa non si sente di escludere del tutto l’eventualità di diventare mamma una seconda volta. “Non ci stiamo lavorando ancora” ha infatti ribadito ad Oggi Elisabetta Canalis “Ma se Dio vorrà certamente sì”.