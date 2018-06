By

Antonella Clerici lascia La prova del cuoco: Elisa Isoardi è la nuova conduttrice

È ufficiale: Elisa Isoardi è la nuova conduttrice de La prova del cuoco. La compagna di Matteo Salvini prende il posto di Antonella Clerici che, dopo 18 anni di onorato servizio, ha deciso di lasciare la trasmissione per dedicarsi alla famiglia. Per Elisa si tratta di un ritorno a casa: tempo fa aveva sostituito la Clerici quando era in dolce attesa. Durante la sua ultima puntata a La prova del cuoco, Antonella ha fatto i suoi migliori auguri all’Isoardi. “Da supplente diventa conduttrice a tutti gli effetti”, ha fatto sapere Antonellina. “Faccio i miei migliori auguri a Elisa Isoardi. Questo è un programma speciale”, ha aggiunto la bionda conduttrice.

Il messaggio di Elisa Isoardi all’ultima puntata di Buono a sapersi

Prima dell’ultima puntata de La prova del cuoco con Antonella Clerici, Elisa ha condotto la sua ultima puntata di Buono a sapersi. Il format non tornerà il prossimo anno: al suo posto verrà allungato Storie Italiane con Eleonora Daniele. “È stata una scommessa difficile, ma ce l’abbiamo fatta. Ci rivedremo a settembre parlando sempre di alimentazione e salute, cercando di fare la prova più bella”, così Elisa ha salutato il suo pubblico facendo un riferimento implicito proprio a La prova del cuoco che tornerà a condurre dopo l’addio di Antonella Clerici.

L’in bocca al lupo di Elisa Isoardi a Matteo Salvini

Mentre in tv viene promossa a La prova del cuoco, Elisa Isoardi ha fatto su Instagram una dolce dedica d’amore al fidanzato Matteo Salvini, leader della Lega Nord. “È da quando muoio dalla voglia di rivederti che penso che qui c’è di mezzo l’amore”, ha scritto Elisa.