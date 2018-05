Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis: innamorati in treno

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis stanno insieme e non si nascondono più

Eleonora Pedron non si nasconde più. È ufficiale, il nuovo fidanzato dell’ex Miss Italia è Nicolò De Devitiis, conosciuto ai più per il ruolo di Iena nell’omonimo programma tv di Italia Uno. Eleonora e Nicolò sono stati sorpresi dal settimanale Chi in treno, teneramente accoccolati. I due, che fanno coppia da qualche mese, sono stati fotografati in atteggiamenti intimi sul treno da Milano a Roma e sono apparsi molto innamorati. Al momento i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni su questa relazione ma la Pedron ha già presentato De Devitiis alla figlia Ines, avuta dall’ex compagno Max Biaggi. La storia tra i due procede a gonfie vele: che sia finalmente quella giusta per la bionda showgirl?

Eleonora Pedron vita privata: Miss Italia ha sofferto molto per amore

Prima di conoscere Nicolò De Devitiis, Eleonora Pedron ha vissuto una breve passione estiva con Tommaso Vianello, l’ex concorrente del Grande Fratello conosciuto ai più come Tommy Vee. Prima ancora è stata innamorata di Daniele Conte, fratello del più famoso Antonio, ex calciatore e allenatore sportivo. È durata oltre un decennio, invece, la relazione con Max Biaggi, dalla quale Eleonora ha avuto i figli Ines e Leon.

Chi è Nicolò De Devitiis, il nuovo fidanzato di Eleonora Pedron

Classe 1990 (e dunque più piccolo di 8 anni di Eleonora Pedron), Nicolò De Devitiis è diventato popolare grazie al ruolo di inviato ne Le Iene. Ma è stato anche il conduttore di Dance Dance Dance su Sky e Wind Summer Festival su Canale 5.