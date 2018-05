Eleonora Pedron: Max Biaggi? “Io sono stata il loro punto di riferimento”

Eleonora Pedron: “Max è sempre stato molto impegnato”

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi Eleonora Pedron ha parlato del su rapporto con i figli e di quello di questi ultimi col padre. Max Biaggi è sempre stato un bravo papà ma i continui impegni lo hanno anche portato a volte a stare molto lontano da casa quando stavano insieme. Per questo motivo, spiega la Pedron, lei si è dovuta spesso imporre con i propri figli, assumendo il ruolo di padre e madre contemporaneamente. L’ex Miss Italia, infatti, è adesso il vero e unico punto di riferimento per i suoi figli che, col tempo, si sono anche abituati all’assenza del padre.

Eleonora Pedron parla di Max Biaggi: “Sono stata il punto di riferimento dei miei figli”

“Max è sempre stato molto impegnato e io sono stata bene o male, mio malgrado, il loro punto di riferimento più importante solo perché maggiormente presente” ha dichiarato la Pedron. Nello stesso articolo di Oggi, poi, la showgirl ha anche aggiunto: “I bambini si sono abituati all’assenza del padre e forse questo li ha anche agevolati nella nostra separazione perché non vivevano la classica famiglia tradizionale dove il papà la sera c’è sempre”. A scanso di equivoci, però, Eleonora Pedron ha comunque voluto ribadire una cosa: “I bimbi hanno un papà che fa il suo dovere nel migliore dei modi”.

Max Biaggi: i rapporti con Eleonora Pedron dopo l’incidente

L’incidente che ha messo Max Biaggi in pericolo di vita l’anno scorso è stato definito da Eleonora Pedron un evento drammatico. Loro due non stavano più insieme ma l’idea che i suoi figli potessero perdere il padre l’ha comunque molto provata. Lei e Max, sia prima che dopo l’incidente, sono infatti rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione. “È sempre la madre dei miei figli” aveva detto lui a Verissimo “Il rapporto è buono, molto civile.