Eleonora Pedron lascia Tommy Vee per un inviato de Le Iene: lo scoop

Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono lasciati: un inviato de Le Iene prende il posto del deejay

Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono lasciati ma a prendere il posto del deejay è già arrivato un altro uomo, un noto inviato del programma TV Le Iene. Lo scoop è stato riportato oggi dal settimanale Chi. Nel giornale gestito da Alfonso Signorini infatti è possibile leggere la notizia secondo cui, dopo l’ex concorrente del Grande Fratello, un nuovo amore pare che si sia fatto spazio nella vita di Eleonora Pedron. Si tratterebbe, nello specifico, di Nicolò De Devitiis, un inviato de Le Iene molto amato e seguito dai fan della trasmissione.

Eleonora Pedron: dopo Tommy Vee arriva Nicolò De Devitiis

A confermare indirettamente la storia d’amore che lo lega ad Eleonora Pedron sarebbe stato proprio lo stesso Nicolò De Devitiis. Come si legge nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, infatti: “I due in gran segreto hanno hanno trascorso un romantico weekend in casa di lei, vicino Monte Carlo. E lui sui social ha felicemente commentato #ammfattammore pensando di non essere scoperto, o meglio scoperti…”. L’ex Miss Italia dunque ha definitivamente chiuso con l’ex gieffino e noto deejay Tommy Vee vittima, domenica sera, di uno dei tanti scherzi di Pio e Amedeo durante la prima puntata di Emigratis.

Emigratis: Tommy Vee e Stefano De Martino vittime di Pio e Amedeo

A Emigratis, dopo Stefano De Martino, Pio e Amedeo hanno preso di mira anche il noto deejay Tommy Vee, conosciuto dal pubblico del piccolo schermo soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello. Durante la puntata si era parlato anche del suo legame con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron oggi, a quanto pare, giunto però definitivamente la termine. Con Nicolò De Devitiis adesso la Pedron sembra davvero essere pronta a riscrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.