Eleonora Brigliadori parte per Pechino Express: il post contro le polemiche

Pechino Express: Eleonora Brigliadori ci sarà. Le sue parole dopo le polemiche

Negli ultimi giorni, sul web, si sono scatenate diverse polemiche che hanno visto come protagonista Eleonora Brigliadori. La Brigliadori parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express in coppia assieme al figlio Gabriele. A proposito delle polemiche e della partecipazione a Pechino Express, Eleonora Brigliadori pubblica un post su Facebook. Ecco le sue parole: “Nonostante le violente polemiche che si sono scatenate sul Web, da qualche giorno a questa parte, e che sono totalmente inappropriate ed infondate comunico che mi presenterò regolarmente e contrattualmente, insieme a mio figlio Gabriele, nel luogo prefissato e comunicatoci, già da tempo, quale punto di raduno per la partenza del programma televisivo Pechino Express”.

Eleonora Brigliadori nella prossima edizione di Pechino Express: le sue parole in un post su Facebook

“Nel corso del programma stesso avrò modo di chiarire che non ho inteso offendere nessuno ma esprimere il mio parere, ben conosciuto, per altro, su di una materia così delicata” sono ancora le parole di Eleonora Brigliadori nel suo post sul social network Facebook. Partecipazione confermata, dunque, quella di Eleonora Brigliadori per la prossima edizione di Pechino Express. A viaggiare con lei sarà il figlio Gabriele e, insieme, formeranno la coppia Madre e figlio.

Pechino Express: le coppie sono pronte

Le coppie sono pronte per partire con l’edizione 2018 di Pechino Express, anche dopo il ritiro di Filippo Magnini e di sua sorella. Nella scorsa edizione hanno trionfato Le Clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer). Chi vincerà Pechino Express quest’anno?