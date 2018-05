Elena Santarelli intervista a Verissimo: il coraggio della mamma guerriera commuove Silvia Toffanin

L’intervista di Elena Santarelli a Verissimo è stato sicuramente uno dei momenti più toccanti della puntata. L’esempio di questa “mamma guerriera” è stato così forte e ricco di emozioni da commuovere la stessa Silvia Toffanin. Quest’ultima infatti in studio oggi a stento è riuscita a trattenere le lacrime. A rincuorarla, però, è stata proprio la stessa Santarelli. “Non è facile, sono qui per dare un messaggio di speranza” ha infatti affermato la showgirl “La prima che si sente impotente sono io […] ma siamo una squadra e bisogna stare uniti e positivi“. Questi ultimi mesi sono sicuramente stati difficili per lei e la sua famiglia, tuttavia oggi Elena si sente fortunata. Il motivo? “Non amo essere negativa perché non serve a niente” ha spiegato “Viviamo giorno dopo giorno, già il fatto stesso che ci hanno detto che si può combattere, che si può curare, ecco mi sento una donna abbastanza fortunata”.

Elena Santarelli a Verissimo: “Il mio eroe è mio figlio, è un bambino eccezionale”

Nei momenti di sconforto, ha raccontato Elena, a darle coraggio è stato proprio il figlio Giacomo. “Il mio eroe è mio figlio, è un bambino eccezionale, è un bambino speciale, carico di energia” ha infatti affermato “Ho la mia famiglia vicino e quindi vedo anche il bicchiere mezzo pieno”. Un grazie particolare, poi, la Santarelli lo ha rivolto ai suoi followers: “Io ho pregato tanto e prego ancora e veramente ho sentito tanto tanto affetto anche da parte dei miei followers”. A quest’ultimi, che tanto l’hanno aiutata nella raccolta fondi per la ricerca, vanno oggi i ringraziamenti di Elena: “Ho trovato tanto affetto e tanta solidarietà perché tanto siamo tutti uguali quando succedono questo cose…”.

Elena Santarelli a Verissimo si difende dagli attacchi: “Ho sofferto tantissimo”

Tra i tanti messaggi di affetto ricevuti, però, c’è stato qualcuno che sul web si è contraddistinto anche in questo caso per una totale mancanza di tatto. “Ho sofferto tantissimo a sentire gli attacchi di alcune donne” ha raccontato la Santarelli. Le apparizioni televisive fanno parte del suo lavoro e la malattia di suo figlio non può certo bloccarla, chi la critica forse non lo capisce o forse è solo una persona insensibile. Le critiche sui social, però, non hanno spezzato Elena che oggi ha detto: “Sto bene ma non benissimo. Sono in attesa di dire sto benissimo. Energia positiva genera energia positiva”.