Elena Santarelli a Verissimo: come sta il figlio malato di tumore

Verissimo, il coraggio di Elena Santarelli per il figlio: “Il tumore c’è e lo affrontiamo. Siamo superpositivi”

Ospite sabato 26 maggio 2018 a Verissimo, Elena Santarelli parla principalmente di suo figlio Giacomo. Alla Toffanin che le domanda come sta, la Santarelli risponde così. “Ormai – dice – in casa siamo in sei: io, Bernardo, Giacomo, Greta, il cagnolino Neve e il tumore. Che c’è e lo affrontiamo“. Del resto, quella del figlio “è una battaglia che si può si può assolutamente vincere“, anche se “le cure di Giacomo non sono ancora terminate“. Ma mamma Elena ce la sta mettendo tutta e cerca di vivere questa situazione non come una disgrazia ma come “un’opportunità di fare questo passaggio della vita, a cui evidentemente eravamo desinati, e magari trarne anche dei benefici“. In TV la Santarelli racconta pure di come ha scoperto del cancro del figlio. La diagnosi è arrivata il 30 novembre 2017: “All’inizio – afferma- eravamo increduli“. “Sto soffrendo – fa sapere – ma mi rimbocco le maniche“, in quanto “siamo una famiglia normale con un problema da risolvere“. Uno stile consigliato anche dalla psicologa, che ha suggerito di non nascondere la verità al bambino e di fornirgli un racconto graduale della sua malattia.

Elena Santarelli: a Verissimo spiega perché sui social parla della malattia del figlio

Dispiaciuta per “alcuni siti” che hanno fatto “sciacallaggio“, a Verissimo Elena Santarelli spiega anche perché ha dato la notizia della malattia del figlio sui social. “(…) Sarebbe uscita, così ho deciso di scriverla io con le mie parole, semplici e di getto. Poi, dai social mi è arrivato molto amore. Tante mamme che vivono la stessa mia situazione mi hanno scritto e dato coraggio“. Un modo che serve anche per ricordare con forza che le cure per il tumore sono quelle mediche e basta: “(…) Mi sono arrivati – precisa – anche messaggi che non ho accettato, ci sono state persone che mi hanno detto di curare mio figlio con le erbe o con medicine alternative. Gli ingredienti per curare il tumore sono 4: la chemioterapia, la radioterapia, l’allegria della famiglia e la positività della mamma e del bambino“.

La Santarelli ringrazia il marito Bernardo Corradi

Un modo di affrontare le cose condiviso anche col marito Bernardo Corradi, che Elena Santarelli ringrazia anche davanti a tutti. Queste le parole da lei usate negli studi di Verissimo: “Avere un uomo accanto di spirito positivo come Bernardo devo dire che mi aiuta tantissimo“.