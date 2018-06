Elena Santarelli va al mare con la figlia e viene criticata: la replica

Elena Santarelli al mare con la figlia nonostante la malattia dell’altro figlio: il web la critica per non essere una buona madre

Elena Santarelli, già diverso tempo fa, ha raccontato il brutto male che ha colpito suo figlio. Un dolore immenso per la showgirl e la sua famiglia che stanno facendo di tutto per far stare meglio il bambino. In questi giorni, Elena Santarelli e il marito si sono concessi una piccola vacanza in occasione del loro anniversario di matrimonio. Con loro anche la figlia Greta. “Questa giornata è tutta per te” ha scritto la Santarelli su Instagram. E da qui la pioggia di critiche. La Santarelli ha portato a mare la sua bambina mentre l’altro figlio non sta bene, questa l’accusa. In realtà, la showgirl, ha voluto dedicare una giornata di spensieratezza alla sua bambina di soli tre anni e non si è tirata indietro dal rispondere alle critiche.

Elena Santarelli: “Perché ridevo con mia figlia al mare sono una mamma brutta, cattiva e senza cuore?”

Elena Santarelli non si è mai tirata indietro dalle critiche. E anche in quest’occasione risponde a chi non la considera una brava mamma per aver pensato alla felicità di sua figlia mentre il suo fratellino combatte un brutto male. La Santarelli risponde pubblicando una storia su Instagram. “E quinidi? Perché ridevo con mia figlia al mare sono una mamma brutta, cattiva e senza cuore? Messaggio per pochi sfigati, pochi ma sfigati. Mi dispiace che il mio sorriso vi infastidisca” ha scritto Elena Santarelli.

Elena Santarelli: come sta il figlio?

Di recente, Elena Santarelli è stata ospite di Verissimo dove ha raccontato la malattia di suo figlio: “Le cure di Giacomo non sono ancora terminate”.