Elena Santarelli e il tumore del figlio di 8 anni: parla Maurizio Costanzo

By

La malattia del figlio di Elena Santarelli: il commento di Maurizio Costanzo

Giacomo, il figlio di 8 anni di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, ha un tumore. Una notizia che ha sconvolto la vita dei genitori e di tutti i fan della coppia. La maggior parte si è stretta attorno alla showgirl e all’ex calciatore per affrontare questo difficile momento, altri hanno invece criticato la scelta di condividere una notizia del genere sui social network. Maurizio Costanzo ha invece approvato il gesto della Santarelli e su Nuovo Tv, settimanale dove tiene una rubrica sui fatti del momento, ha fatto sapere di non ritenere inopportuno il comportamento della modella di Latina.

Le parole di Maurizio Costanzo sul figlio di Elena

“Il caso della Santarelli è diverso dagli altri. Mi rendo conto che ci possano essere genitori che si immedesimano nel racconto della showgirl perché magari stanno passando o hanno passato un calvario come il suo” ha scritto Maurizio Costanzo. Che ha poi aggiunto: “Insomma, la storia del piccolo Giacomo è permeata da uno spirito di condivisione. E non la trova inopportuna”. Insomma, il marito di Maria De Filippi condivide i post di Elena Santarelli e non ha trovato inopportune le sue confidenze su Instagram.

Elena Santarelli: le ultime confessioni sulla salute del figlio

“Jack non ha la leucemia ma il tumore” ha svelato solo qualche settimana fa Elena Santarelli su Instagram. Dopo l’annuncio arrivato alla vigilia di Natale, la soubrette ha tenuta segreta per settimane l’entità della malattia del figlio.