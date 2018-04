Nadia Toffa salta le Iene per le cure, sfuriata di Elena Santarelli in favore della giornalista: “Ho la nausea”

Ieri, domenica 8 aprile, Nadia Toffa non ha potuto essere alla conduzione de Le Iene, come da programma. Il motivo dell’assenza lo hanno annunciato in diretta tv i suoi colleghi Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti: la giornalista si sta curando. Inoltre, in concomitanza della notizia data dal trio, sulla pagina ufficiale della trasmissione Mediaset è apparsa anche la spiegazione della Toffa stessa: “Negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica”. Immediata la reazione dei fan che si sono riversati sui profili social della iena bresciana chiedendo ulteriori spiegazioni e dettagli. Alcuni hanno un po’ esagerato, tanto da provocare la sfuriata di Elena Santarelli che sotto il profilo Instagram di Nadia ha scritto un lungo post dai toni accesi.

Elena Santarelli in aiuto della iena: “Ho letto tante cattiverie sotto la foto di Nadia che ho la nausea”

“Ho letto tante cattiverie sotto la foto di Nadia che ho la nausea”. Esordisce così Elena Santarelli che poi aggiunge: “Io che sto combattendo con mio figlio so benissimo (lo immagino) che Nadia vuole solo normalità e non è obbligata a raccontare nei dettagli cosa fa e se deve fare altre cure. Sono problemi suoi”. La modella prosegue cercando di far comprendere ai fan che una persona in una situazione delicata come quella della Toffa ricerca tranquillità e pace: “Quando una persona si ammala o quando un familiare si ammala, la prima cosa che si vuole è ‘voglia di normalità e di continuità’. Avere tutti i giorni persone che ti chiedono ‘ehi come va?’ è stressante”. L’accesa discussione tra i fan e la moglie di Bernardo Corradi è poi proseguita sulla pagina Intasgram di GossipeTv.

L’annuncio in diretta televisiva delle Iene sull’assenza della Toffa

“Nadia non c’è perché si sta curando. La settimana prossima ha promesso che ci sarà a condurre”. L’annuncio, pronunciato ieri in apertura di puntata delle Iene, è di Nicola Savino, che ha spiegato al pubblico il perché dell’assenza della Toffa. A coadiuvarlo Giulio Golia e Andrea Agresti che con volto sorridente hanno cercato di non sollevare ulteriori allarmismi sulla collega, vista la delicata situazione personale che sta vivendo. Ricordiamo che la giornalista a inizio dicembre dello scorso anno è stata colpita da un malore nei pressi di Trieste e dopo diverse settimane, proprio nella trasmissione de Le Iene, ha dichiarato di avere combattuto contro il cancro.