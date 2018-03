Elena Santarelli, lungo sfogo su Instagram: “Non è stato facile espormi, ecco perché l’ho fatto”

Elena Santarelli sta passando un momento privato molto delicato. Suo figlio Giacomo di otto anni è malato di un tumore, come lei stessa ha fatto sapere di recente, esponendosi pubblicamente. La notizia ha presto fatto capolino su tantissime testate web e cartacee. La moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi però non ha gradito alcuni articoli che hanno trattato il tema con parole molto (troppo) forti, come ‘shock’ e quant’altro. Così nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram è tornata sull’argomento, scrivendo un lungo sfogo e spiegando il motivo del perché abbia preso la decisione di far sapere al pubblico la vicenda privata del figlio.

Santarelli: “Credo che sia molto più semplice debellare questa bestiaccia che la stupidità e l’insensibilità di alcuni”

Un paio di giorni fa la Santarelli, dialogando con alcune mamme su Instagram (che si trovano in situazioni simili alla sua) è tornata a parlare della malattia di Giacomo (qui, quanto ha dichiarato). La questione non è passata inosservata alla stampa che in alcuni casi, secondo Elena, ha esagerato con titoli e parole. Da qui lo sfogo odierno, dove spiega anche il motivo che l’ha portata a esporsi: “Non è stato facile per me espormi pubblicamente sul problema che stiamo attraversando. L’ho fatto per aiutare in primis la ricerca perché credo che quando un personaggio viene travolto da una vicenda così deve portare aiuto alle associazioni che hanno poca visibilità”. Spazio poi alle critiche di chi ha trattato la situazione con vocaboli roboanti. “Credo che sia molto più semplice debellare questa bestiaccia (la malattia, ndr) che la stupidità e l’insensibilità di alcuni”, ha chiosato infine la conduttrice.

Nadia Toffa ed Elena Santarelli: quando la malattia diventa un caso

In queste settimane, oltre al caso del figlio della Santarelli, c’è stata un’altra vicenda legata a una malattia che ha fatto molto discutere. Il riferimento è alla dichiarazione in Tv alle Iene di Nadia Toffa, che, rivolgendosi al proprio pubblico, senza mezzi termini, ha dichiarato di avere avuto un cancro (era la puntata dell’11 febbraio). Subito si è accesa la polemica: ha fatto bene a esporsi in Tv? Proprio la Toffa nelle ultime ore ha spiegato il motivo che l’ha spinta a optare per la scelta di parlarne in pubblico.