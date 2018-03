Elena Santarelli sul figlio malato: “Non ha la leucemia ma un tumore”

Elena Santarelli e il figlio malato: “Non ha la leucemia, ma un tumore”

Elena Santarelli non si nasconde dietro a un dito e torna a parlare di Giacomo, il figlio di otto anni avuto dal marito Bernardo Corradi a cui è stata diagnosticata una malattia spinosa lo scorso 30 novembre. Lo ha fatto oggi dal suo profilo Instagram, rispondendo a diversi follower circa quello che sta passando il piccolo Jack. Le parole della showgirl sono arrivate dopo un post in cui ha invitato i suoi numerosi seguaci social a partecipare all’iniziativa di di Heal.Heal Onlus che vende uova di Pasqua per finanziare la ricerca. L’associazione infatti è fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali e da medici, infermieri e biologi che operano a favore della cura e della ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.

Santarelli: “Se mi avessero detto mesi fa ‘tuo figlio dovrà combattere contro il tumore’ avrei risposto come te”

“Non ha la leucemia, ma un altro tumore. Capisco la tua sofferenza. Anzi, se posso, voi siete più forti di noi che dovete stare tanto tempo in ospedale senza tornare a casa“. È la risposta della Santarelli a una donna che le ha scritto di avere un figlio di tre anni malato di leucemia. Elena ha poi rilasciato altre dichiarazioni, rispondendo a un’altra madre che ha una figlia malata di soli undici mesi : “Mi dispiace tanto. La tua piccola non parla e questo peggiora le cose secondo me. Jack mi parla e forse è più semplice per noi”. C‘è chi si è complimentato per la forza che sta mostrando nell’affrontare la vicenda, sostenendo che nei suoi panni non avrebbe la stessa tempra. “Se mi avessero detto mesi fa ‘tuo figlio dovrà combattere contro il tumore’ avrei risposto come te – riflette Elena -. Ma posso assicurarti che ti sale una forza che neanche ad oggi riesco a spiegarmi”.

Elena e i sintomi del tumore di Giacomo: “Non è la sede giusta. Quando deciderò di fare un’intervista ne parlerò”

Tra le tante persone che le hanno scritto, c’è stato anche chi ha chiesto quali fossero stati i sintomi riscontrati da Giacomo circa la sua malattia. La Santarelli in questo caso è stata responsabilmente cauta nel dare informazioni: “Non è la sede giusta. Quando deciderò di fare un’intervista ne parlerò. Ogni malattia ha i suoi sintomi. Creerei panico a molte mamme se scrivessi dei sintomi di mio figlio”.