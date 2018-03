Elena Santarelli sbotta: “Nessuno deve dirmi cosa devo fare con mio figlio”

Elena Santarelli difende il suo dolore e sui social sbotta: “Nessuno deve dirmi cosa devo fare con mio figlio”

Questo per Elena Santarelli è sicuramente un momento particolare e molto delicato. Lei e la sua famiglia, infatti, da novembre stanno combattendo insieme al figlio Giacomo una grande battaglia contro il cancro. Da quando la showgirl ha reso nota la notizia, inoltre, tantissimi sono stati i messaggi di affetto e di supporto ricevuti da parte dei suoi fan. Se lo scopo della Santarelli dunque, come dichiarato più volte da lei stessa, era quello di sensibilizzare il pubblico sull’argomento, ad oggi, senza ombra di dubbio possiamo dire che la stessa c’è riuscita. Sul web, tuttavia, personaggi famosi e volti più o meno noti del mondo dello spettacolo sono spesso presi di mira dagli utenti. Questa volta è toccato ad Elena Santarelli che, dopo aver letto il commento di una signora, ha questa ha deciso di rispondere a tono e non farsi intimorire.

Elena Santarelli sbotta sui social: “Nessuno mi deve dire cosa devo fare o come comportarmi con mio figlio”

“Sei stata una cafona” le scrive ingiustamente un utente su Instagram “Ti avevo scritto un messaggio di incoraggiamento e di vicinanza al tuo dolore […] e nemmeno il buon senso di rispondere”. A questo commento, però, è seguita la reazione di Elena Santarelli che, con una storia su Instagram, ha voluto ribadire alcuni concetti. “Lei non immagina neanche i messaggi che mi arrivano, non posso leggerli tutti e mi creda che non è egoismo il mio” ha scritto la Santarelli. “Lei non immagina neanche cosa provo dentro… ogni giorno ricevo messaggi di mamme che mi scrivono: il mio non ce l’ha fatta ma il tuo ce la farà!!!” ha continuato poi la showgirl “Lei non si rende conto del bagno di dolore che affronto ogni giorno”. Nella stessa storia, poi, Elena Santeralli ha aggiunto anche: “Nessuno mi deve dire cosa devo fare o come comportarmi con mio figlio”.

Elena Santarelli, lo sfogo sui social: “Sono su questa barca dal 30 novembre, vivo il mio dolore da sola”

Nel suo messaggio Elena Santarelli non ha usato certo mezzi termini. “Sono su questa barca dal 30 novembre, vivo il mio dolore da sola” ha infatti dichiarato la moglie di Corradi su Instagram “Lasciatemi in pace e soprattutto non voglio parole di pietà per mio figlio, grazie”. Questa non è la prima volta che la Santarelli prende posizione contro chi tratta con compassione il figlio. Speriamo che questa volta, però, lo sfogo di Elena sia servito a far capire ad alcuni che tatto e sensibilità dovrebbero essere sempre una prerogativa in questi casi, anche sul web.