Elena Santarelli criticata sui social, interviene Micol Olivieri: l’ex de I Cesaroni difende la showgirl

Di commenti inopportuni e utenti arrabbiati senza un reale motivo ne sono pieni i social. Lo sanno bene i volti più o meno noti del mondo dello spettacolo che, quotidianamente, con questo genere di cose devono fare i conti. Questa volta, nello specifico, bersaglio di una critica pungente è stata Elena Santarelli, che su Instagram è stata presa di mira da una sua followers per aver postato una foto dove indossava dei bracciali di oro e diamanti. La cosa, però, ha infastidito particolarmente un altro personaggio conosciuto dal pubblico del piccolo schermo, ovvero Micol Olivieri, ex de I Cesaroni. Quest’ultima, infatti, alla persona che si è espressa contro la Santarelli ha personalmente risposto, cercando a suo modo di mettere a tacere una polemica sterile.

Elena Santarelli, il commento su Instagram che infastidisce Micol Olivieri: Alice de I Cesaroni la difende

“Strong come tutte le mamme non famose e ricche come te alle quali non vengono regalati bracciali di oro e diamanti”, questo il commento che non è piaciuto particolarmente a Micol Olivieri. Quest’ultima, infatti, all’utente che ha scritto queste cose sotto la foto di Elena Santarelli ha risposto: “Nella vita bisogna anche imparare a tacere ogni tanto. In questo caso il tuo silenzio sarebbe equivalso a oro e diamanti”. L’attrice conosciuta soprattutto per il ruolo di Alice nella fiction Mediaset I Cesaroni è sempre molto attiva sui social e, anche questa volta, quando ha avuto la possibilità di dire la sua non si è certo tirata indietro.

Elena Santarelli, una mamma coraggio a Verissimo: “Mio figlio Giacomo il mio eroe”

Elena Santarelli, ospite a Verissimo, con le sue parole di forza e coraggio era riuscita a far commuovere anche Silvia Toffanin. “Il mio eroe è mio figlio, è un bambino eccezionale, è un bambino speciale, carico di energia” aveva allora affermato “Ho la mia famiglia vicino e quindi vedo anche il bicchiere mezzo pieno”.