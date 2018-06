Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? Le ultime dichiarazioni dell’ex naufraga fanno sperare i fan

Da quando Elena Morali è tornata dall’Isola dei Famosi le cose per lei e Scintilla non sono andate tanto bene. Dall’essere fidanzati e pronti per il matrimonio, infatti, i due sono tornati single. Mentre il comico di Colorado ha però cercato di mantenere il riservo sulla questione la fidanza, al contrario, non si è mai nascosta e, pubblicamente, ha raccontato la sua verità ai fan. Chi la segue sui social o in TV probabilmente lo sa già, ma a quanto pare la causa della rottura di Elena Morali e Scintilla potrebbe proprio essere Marco Ferri. Intervistata durante la trasmissione Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l’ex naufraga però si è lasciata scappare alcune importanti rivelazioni sul suo ex. La storia tra lei e Scintilla, a quanto pare, potrebbe non essere finita definitivamente.

Elena Morali è tornata con Scintilla? L’ex naufraga risponde: “Ci stiamo lavorando”

Quando in diretta radio ad Elena Morali è stato chiesto se tra lei e Scintilla fosse veramente finita per sempre l’ex naufraga, al telefono, ha esitato. Come vanno le cose con il suo ex? “Ci stiamo lavorando” ha risposto la ragazza facendo così intendere che, forse, per loro le cose potrebbero prima o poi sistemarsi. “È un momento di pausa da parte di entrambi” ha poi aggiunto la Morali a tal proposito. Ma la vicinanza di Elena a Marco Ferri e Francesco Monte c’entra qualcosa con la loro rottura? “Ho letto tante cose ma Francesco è mio amico” ha subito precisato l’ex pupa bionda.

Elena Morali e Marco Ferri: quali sono oggi i loro rapporti?

La prontezza avuta nello smentire qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale con Francesco Monte, però, Elena Morali non ce l’ha avuta quando è stato tirato in ballo Marco Ferri. Tra di loro, ha spiegato infatti lei, c’è sempre stato un bel feeling, e anche per questo ha deciso di lasciare Scintilla. “Se sei confuso piuttosto prenditi il tuo tempo e non fare ca..ate” ha dichiarato la Morali. Prima di arrivare a tradire Scintilla, quindi, lei pare abbia preferito lasciarlo. Ma adesso quali sono i progetti di Elena? Frequenterà Marco Ferri o tornerà dal suo ex? “Questo non lo so” ha risposto lei “È tutto un punto di domanda”.